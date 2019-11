Formule 1 wil in 2030 CO2-neutraal zijn

De Formule 1 heeft een plan gepresenteerd waarmee de sport in 2030 klimaatneutraal wil zijn. De bedoeling is dat er dan netto geen CO2 meer wordt uitgestoten. Dat geldt voor zowel het racen zelf als de gerelateerde evenementen en de logistiek. Het plan is het resultaat van een jaarlang overleg met experts.

Volgens eigen berekeningen stoot de Formule 1 dit jaar 256.551 ton CO2 uit. Ter vergelijking: een gemiddeld huishouden stoot zo’n twintig ton uit. Om dit terug te brengen, worden op alle terreinen maatregelen genomen, daarmee wordt nu al begonnen.

Wat betreft veranderingen aan de auto’s zelf: de motoren moeten op termijn netto geen CO2 meer uitstoten. Maar de auto’s zelf zijn in een jaar volgens de berekeningen in het plan maar verantwoordelijk voor 0,7 procent van de totale uitstoot.

Meer winst is er al te behalen rond de evenementen (7,3 procent). Al in 2025 moeten de grands prix duurzaam zijn. Zo moet al het afval en alle materialen opnieuw te gebruiken, te recyclen of te composteren zijn. Ook wil de Formule 1 bezoekers op een duurzamere manier naar de races laten komen. De fabrieken en faciliteiten van de teams (19,3 procent) moeten uitsluitend op duurzame energie draaien.

Lees ook: Wereldkampioen Lewis Hamilton is de klimaatactivist van de Formule 1.

Verreweg het meest valt te winnen op het gebied van het vervoer van alle materialen (45 procent) en het personeel, inclusief de coureurs (27,7 procent). Dit moet vooral gebeuren door efficiënter te werken, zegt woordvoerder Luca Colajanni. „We hebben geen controle over transportontwikkelingen, we kunnen een vliegtuig niet milieuvriendelijker maken.” De vele vliegreizen dragen voor een groot deel bij aan de uitstoot. Maar Colajanni ziet toch oplossingen: nog meer vrachtvervoer per schip, meer gebruik van materialen die in de omgeving van een race beschikbaar zijn en een grotere inzet van lokaal personeel. Ook denkt de Formule 1 eraan nog meer races die bij elkaar in de buurt zijn te clusteren.

Voor alles geldt: kan de uitstoot niet geheel teruggebracht worden, dan compenseert de Formule 1 die door te investeren in CO2-verminderende projecten elders. Daarbij wordt volgens Colajanni gedacht aan het planten van bomen – „dat vinden we geen gimmick” – en de ontwikkeling van nieuwe uitstootverminderende technologieën „die op de hele wereld van toepassing zijn”.