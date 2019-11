Familie Wessels verhoogt bod op ‘eigen’ bouwbedrijf

. VolkerWessels wordt waarschijnlijk weer volledig eigendom van de familie Wessels. Reggeborgh, de investeringsmaatschappij van de familie die al twee derde van de aandelen bezit, heeft zijn bod op het beursgenoteerde bouwconcern verhoogd. Bestuurders en commissarissen van VolkerWessels zijn akkoord. Nu de overige aandeelhouders nog.

In een gezamenlijk persbericht maakten Reggeborgh en VolkerWessels dinsdag bekend dat zij overeenstemming hebben bereikt over een deal waarbij het bouwconcern van de Amsterdamse beurs verdwijnt. Reggeborgh biedt 22,20 euro per aandeel. Dat is 45 cent meer dan het eerste bod en ruim 25 procent bovenop de koers van VolkerWessels vlak voordat Reggeborgh zijn overnameplannen naar buiten bracht.

Stemmen aandeelhouders van VolkerWessels in met het voorstel van Reggeborgh, dan is het de derde keer dat de familie Wessels het bouwbedrijf volledig in handen krijgt. In 2003 haalde Reggeborgh VolkerWessels al eens van de beurs, om het in 2017 weer deels te verkopen. De reden, destijds: spreiding van kapitaal. „Wij, de familie, zijn van mening dat we te veel financiële middelen in één bedrijf bezitten”, vertelde de in november 2017 overleden bouwondernemer Dik Wessels aan tijdschrift Quote. „Het doel is spreiding. Je zou kunnen zeggen dat we dit voor de kleinkinderen doen.”

Maar de beursgang, die de familie 575 miljoen euro opleverde, bracht uiteindelijk niet wat Reggeborgh ervan verwachtte. De koers van het aandeel zakte geleidelijk weg. Vlak voordat Reggeborgh in oktober een eerste bod deed, noteerde VolkerWessels 20 procent onder de prijs waarvoor het bedrijf naar de beurs was gebracht. VolkerWessels heeft onder meer last van tegenvallers bij de bouw van de zeesluis in IJmuiden. Ook de stikstofcrisis drukt op het bedrijf. Daardoor is onzeker geworden of geplande bouwprojecten nog wel doorgaan en, zo ja, wanneer.

VolkerWessels is beter in staat die problemen het hoofd te bieden wanneer het bedrijf één „loyale aandeelhouder” heeft, staat te lezen in het persbericht. Bovendien zal meespelen dat de familie vindt dat het bouwbedrijf door beleggers te hard is gestraft voor de tegenvallers en daarom ondergewaardeerd is. In vergelijking met andere Nederlandse bouwbedrijven is VolkerWessels behoorlijk winstgevend en heeft het een sterke balans.

De beurskoers steeg dinsdagochtend ruim 5 procent naar 22,10 euro, slechts een fractie onder het bod van Reggeborgh. Dat wijst erop dat beleggers ervan uitgaan dat aandeelhouders, onder wie Blackrock, JP Morgan Chase en het Nederlandse NN, bereid zijn hun stukken te verkopen.