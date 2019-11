F1-coureur Albon ook volgend seizoen teamgenoot Verstappen

Max Verstappen wordt ook in 2020 bij Red Bull Racing vergezeld door Alexander Albon. De Brits-Thaise Formule 1-coureur krijgt de voorkeur boven de andere rijders die het merk onder contract heeft, heeft het team dinsdag laten weten. Albon (23) is sinds afgelopen zomer de teamgenoot van Verstappen, maar het was nog niet zeker of hij die plek volgend jaar zou behouden.

Reden voor de keuze van Red Bull zijn de goede races die Albon heeft gereden sinds hij drie maanden geleden naar het team werd gehaald vanuit de talentenrenstal van Red Bull, Toro Rosso. In zijn zeven Grands Prix als Red Bull-coureur finishte Albon niet lager dan zesde.

Dat is een stuk beter dan Pierre Gasly, die dit jaar begon als teamgenoot van Verstappen maar ondermaats presteerde. De teamleiding besloot de Fransman van plek te laten wisselen met Albon, die nog maar in maart zijn Formule 1-debuut maakte.

Albon leek door zijn goede resultaten al een tijdje de voornaamste kanshebber voor het Red Bull-contract, maar zeker was hij nog niet. Red Bull liet de afgelopen maanden namelijk meermaals weten dat behalve Albon ook Gasly en de Russische Toro Rosso-rijder Daniil Kvjat in aanmerking kwamen. Nu de keuze definitief op Albon is gevallen, blijven zij in 2020 bij Toro Rosso.

‘Toegewijde racer’

Red Bull-teambaas Christian Horner noemt Albon een „vasthoudende, ontzettend toegewijde racer” die het „volledig verdient” langer te blijven. „Hij heeft nog veel in zijn mars. We verheugen ons erop hem volgend jaar weer naast Max te zien racen.”

Sinds de twee teamgenoten zijn, heeft Albon meer punten behaald dan Verstappen (68 tegenover 54). Dat komt vooral doordat Verstappen twee keer de finish niet haalde. Qua rondetijden is de Nederlander steevast sneller. Albons beste resultaat tot dusverre is de vierde plek bij de Grand Prix van Japan vorige maand.