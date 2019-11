EU-hof: aparte etiketten voor producten uit Israëlische nederzettingen

Producten uit Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied moeten voorzien worden van etiketten waarop deze herkomst specifiek vermeld staat. Zonder die informatie kunnen consumenten worden misleid, heeft het Europees Hof van Justitie dinsdag bepaald. De kwestie ligt gevoelig: tegenstanders noemen het verpakkingsgebod antisemitisch.

Op de goederen in kwestie moet volgens het Hof niet alleen de regio staan waar deze gemaakt zijn, maar ook of de productie plaatsvond binnen een Israëlische nederzetting. Zo zouden in Europese winkels dus producten met het etiket ‘gemaakt op de Westelijke Jordaanoever (Israëlische nederzetting)’ in het schap kunnen belanden naast producten met ‘gemaakt op de Westelijke Jordaanoever (Palestijns product)’. Een simpel ‘Made in Israel’ volstaat niet meer.

De zaak bij het Europees Hof was aangespannen door een Israëlische wijngaard op de Westelijke Jordaanoever en een Europese Joodse belangenorganisatie. Aanleiding was de invoering door Frankrijk in 2016 van een vergelijkbare etiketteringsplicht - gebaseerd op een Europese richtlijn van een jaar eerder. De eisers vinden dat de Franse plicht een boycot faciliteert van door Joodse Israëliërs gemaakt producten. Het Hof boog zich over de vraag of de Fransen hun richtlijn terecht hadden ingevoerd.

Ethische gronden

Dat het Hof Frankrijk gelijk zou geven, lag al in de lijn der verwachting. Deze zomer koos de Europese advocaat-generaal in zijn advies aan het Hof de kant van de regering in Parijs. Consumenten die tegen de Israëlische bezetting zijn, kunnen op ethische gronden afzien van de aankoop van een product uit een nederzetting. Dat is hun goed recht, aldus de advocaat-generaal, dus moet de informatie op de verpakking duidelijk zijn over de herkomst.

In de sinds 1967 door Israël bezette Palestijnse gebieden, Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever, wonen circa 700.000 Israëliërs. De internationale gemeenschap veroordeelt de bezetting. Tegenstanders van het Israëlische bezettings- en nederzettingenbeleid, verenigd in de zogenoemde BDS-beweging, roepen al jaren op tot een boycot van Israëlische producten.