Eerste Kamer wil geen nieuwe subsidies voor bijstook kolencentrales

De Eerste Kamer wil dat de voorgenomen subsidies voor het bijstoken van hout in kolencentrales op korte termijn worden stopgezet. Een motie die de regering daartoe verzoekt is dinsdag aangenomen. Minister Eric Wiebes (VVD, Economische Zaken) zei voorafgaand aan de stemming dat het kabinet al geen plannen had om nieuwe subsidies te verstrekken.

De aangenomen motie heeft, in tegenstelling tot de oorspronkelijke motie, geen betrekking op subsidies die al zijn verstrekt. Deze subsidies worden „uitgezeten”, aldus Wiebes. Vier van de vijf Nederlandse kolencentrales verstoken houtsnippers. De overheid heeft de energiebedrijven RWE, Uniper en Engie daarvoor voor een periode van acht jaar in totaal 3,6 miljard euro subsidie toegezegd, op voorwaarde dat die houtsnippers duurzaam zijn.

De Europese koepelorganisatie voor de wetenschap EASAC waarschuwde vorige maand dat het massaal opwekken van biomassa geen klimaatvriendelijk alternatief is voor fossiele brandstoffen. Volgens de wetenschappers stoot biomassa per saldo meer CO 2 uit dan kolencentrales omdat hout volgens hen een minder effectieve energiebron is dan steenkool.

De Nederlandse regering wil dat de jaarlijkse CO₂-uitstoot van Nederland in 2030 is teruggebracht naar 50 procent van de uitstoot in 1990. Kolencentrales in Nederland mogen daarom vanaf 2030 geen kolen meer verstoken. Daarom worden kolencentrales omgebouwd tot centrales voor biobrandstof.

