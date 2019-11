Denemarken controleert grens Zweden na explosies

De Deense politie is begonnen met het uitvoeren van controles bij de grens met Zweden, meldt persbureau AP dinsdag. Aanleiding zijn verschillende explosies en schietpartijen rond Kopenhagen. Volgens de Deense autoriteiten zijn mensen uit Zweden verantwoordelijk voor de incidenten in de hoofdstad.

De grenscontroles vinden plaats bij de Sont-brug die Kopenhagen verbindt met het Zweedse Malmö. De politie let vooral op grensoverschrijdende criminaliteit op het gebied van explosieven, wapens en drugs. Treinen en auto’s worden gecontroleerd en ook bij veerhavens vinden inspecties plaats, aldus een politiewoordvoerder tegen AP.

Jarenlang konden inwoners van Zweden en Denemarken de Sont-brug oversteken zonder hun paspoorten te laten zien. In ieder geval de komende zes maanden is nu wel paspoortcontrole ingesteld.

Explosies

In Kopenhagen vonden sinds augustus dertien explosies plaats. In juni kwamen twee Zweedse inwoners om het leven bij een schietpartij in de Deense hoofdstad.

In Zweden bestoken criminele bendes elkaar al geruime tijd met explosieven. In de afgelopen twee maanden vonden in Zweden dertig explosies plaats. Bij een schietpartij in Malmö afgelopen zaterdag werd een vijftienjarige jongen gedood en raakte een andere tiener zwaargewond.