De zomer moet nog beginnen en nu al brandt Australië

Bosbrand in New South Wales

Voor morgen is de weersverwachting in het zuidoosten van Australië weer hetzelfde als gisteren: warm, droog met een stormachtige wind. Ideale omstandigheden voor de bosbranden die het gebied nu al weken teisteren. In de deelstaat New South Wales (NSW) woeden ten minste zestig branden. In het zuiden van Queensland zijn meer dan veertig branden geteld.

Bosbranden zijn niet uitzonderlijk in deze tijd van het jaar in Australië. Ook al is het vroeg in het seizoen – de zomer moet nog beginnen. Uitzonderlijk is vooral de heftigheid en het aantal. Drie mensen zijn omgekomen en het gevaar is voorlopig niet geweken.

De regering van NSW heeft de noodtoestand uitgeroepen. In het noorden van de deelstaat is al bijna een miljoen hectare bos in vlammen opgegaan. De branden bedreigen nu ook sommige voorsteden van Sydney, honderden scholen zijn voorlopig gesloten, bewoners van bosrijke gebieden wordt geadviseerd om te evacueren, het leger is ingeschakeld om de brandweer te helpen.

De Australische meteorologische dienst waarschuwde al in augustus dat er waarschijnlijk een ‘actief’ bosbrandseizoen aan kwam. Het hele jaar was het in het land al extreem droog. Zo droog, dat bijna een kwart van de oogst verloren ging, en er onvoldoende water was voor al het vee.

Intussen stijgt in Australië de gemiddelde temperatuur rap door klimaatverandering – sinds 1910 met iets meer dan 1 graad Celsius. Sinds het midden van de vorige eeuw was ieder volgend decennium warmer dan het voorgaande. Negen van de tien warmste jaren ooit gemeten vonden plaats na 2005.

De linkse oppositie benadrukt het verband tussen bosbranden en de opwarming en pleit voor een strenger klimaatbeleid. Voor de liberale premier Scott Morrison is klimaatverandering echter niet meer dan „een van de vele factoren” die de bosbranden veroorzaken. Regeringspolitici beschuldigen de oppositie ervan de bosbranden te misbruiken voor politieke doeleinden. Het gaat nu om het bestrijden van de branden. De prijs van kooldioxide en het blijven inzetten op zwaar vervuilende steenkool heeft daar volgens de regering weinig mee te maken.

Toch lijkt de waarschuwing op zijn plaats. De liberale regering heeft in de afgelopen tijd fors bezuinigd op de brandweer. Als ze klimaatverandering wat serieuzer zou nemen, zou ze die keuze waarschijnlijk niet hebben gemaakt.

