De Volksbank voorlopig nog niet geprivatiseerd

De Volksbank, die tijdens de crisis in 2013 werd genationaliseerd, blijft voorlopig nog in handen van de Nederlandse staat. Het gaat goed met het bankdeel van het voormalige SNS Reaal, maar er is meer tijd nodig om een besluit te nemen over de toekomst van de bank. Dat schrijft minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Hoekstra wil wachten met privatisering omdat De Volksbank door haar relatief grote spaar- en hypotheekportefeuille kwetsbaar is voor de renteontwikkelingen. Vooral de lage rentes spelen een belangrijke rol bij het besluit. Hierdoor staat er druk op het rendement van de bank.

De komende tijd moet De Volksbank volgens Hoekstra andere inkomsten vinden voordat er overgegaan kan worden tot verzelfstandiging. Ook moet de bank verder snijden in de kosten en haar bedrijfsmodel optimaliseren. De NLFI, die de aandelen in genationaliseerde financiële instellingen in Nederland beheert, komt volgend volgend jaar met een nieuwe rapportage over de bank.

Hoekstra wil dat de Volksbank uiteindelijk weer wordt geprivatiseerd, maar wil vooral voorkomen dat de bank binnenkort opnieuw financiële steun nodig heeft. Hoekstra:

„In elk toekomstscenario dient de bank voldoende wendbaar, weerbaar en schokbesteding te zijn, zodat de bank, ook ten tijde van crises, zonder nieuwe steun van de overheid zichzelf kan financieren.”

Publiek alternatief

Hoekstra kijkt ondertussen al naar de toekomstopties. Daarbij schrijft hij ook rekening te houden met „mogelijkheden om invulling te geven aan het borgen van het maatschappelijke karakter van de bank na verzelfstandiging”. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) adviseerde begin dit jaar naast alle commerciële banken een publiek alternatief op te richten.

De Tweede Kamer heeft erop aangedrongen dat niet alleen het maximaliseren van de winst bij de Volksbankbank vooropstaat. Donderdag wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de toekomst van de bank.

De Volksbank zelf zegt het in een verklaring eens te zijn met het besluit van de minister. „Vooral de aanhoudend historisch lage renteomgeving maakt een privatisering in deze tijd complex. Om die marktomstandigheden het hoofd te bieden, werken wij doorlopend aan verschillende initiatieven die verder bijdragen aan onze langetermijnwaardecreatie. Uiteraard zoeken we daarbij de juiste balans tussen enerzijds de maatschappelijke rol en anderzijds het bedrijfsmatige perspectief.”