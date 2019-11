De Vegetarische Slager maakt hamburgers voor Burger King

Het Nederlandse bedrijf De Vegetarische Slager levert vanaf dinsdag hamburgers aan Burger King. De zogenoemde Rebel Whopper is vanaf nu in 2.500 restaurants in 25 Europese landen te bestellen. In een „volgende fase” zal de burger ook naar Nederland komen, maar het is nog niet bekend wanneer.

In de Verenigde Staten kunnen vegetariërs niet kiezen voor een burger van het Nederlandse merk. Daar blijft de Impossible Whopper van het Californische Impossible Foods op het menu staan. Deze burger mag in Europa niet verkocht worden omdat deze genetisch gemodificeerde ingrediënten bevat. De Vegetarische Slager was daarom „de meest geschikte partner” in Europa, aldus Burger King-topman David Shear.

Lees meer over de beursgang van Beyond Meat: Kan vega de vleesmarkt ontwrichten?

De vleesloze burger wordt vanaf dinsdag verkocht in Spanje, Duitsland, Italië, Portugal, Noorwegen, Polen, Zwitserland, Finland, Denemarken, Oostenrijk, Ierland, Hongarije, België, Tsjechië, Cyprus, Luxemburg, Malta, Kroatië, Andorra, Slowakije, Griekenland, Slovenië, Gibraltar, Albanië en Kosovo. In de „tweede fase” volgen onder meer Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Unilever

De Vegetarische Slager werd in 2007 opgericht door Jaap Korteweg, een Nederlander uit een boerenfamilie. Vorig jaar verkocht hij zijn bedrijf aan de Brits-Nederlandse multinational Unilever, naar verluidt voor 30 miljoen euro. Korteweg blijft voorlopig wel het gezicht van met merk. De producten van de Vegetarische Slager worden verkocht in ruim vierduizend winkels in zeventien landen.