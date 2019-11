Burgemeester boos op NCTV om karakterisering windmolenactivisme

Op basis van een „opeenstapeling van nieuwsberichten” bestempelde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) het windmolenactivisme in Drenthe en Groningen als „terrorisme”. Dat zei burgemeester Jan Seton (CDA) van Borger-Odoorn maandagavond. En dat steekt, zo maakte Seton deze week duidelijk op twee achtereenvolgende bewonersbijeenkomsten over de komst van windmolens in de Drentse Veenkoloniën. „De regio en wij als bestuurders herkenden ons daar niet in.”

Seton doelt op het rapport Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland van de NCTV uit september 2018. Daarin staat dat de acties tegen windmolens „het laatste jaar zijn geradicaliseerd” en als „extremisme” te omschrijven zijn. Daarbij wordt specifiek het verzet in het noorden genoemd: „vooral in Drenthe en Groningen neemt het protest in sommige gevallen buitenwettelijke vormen aan.”

Onder het kopje waar het windmolenverzet wordt genoemd, staat ook de dreiging van salafisten en terroristische groeperingen beschreven. „Daarmee worden de Veenkoloniën [het gebied waar de windmolens komen, red.] in één adem genoemd met groepen als IS en krijgt het de stempel terrorisme”, zegt Seton. „Maar als we alle nieuwsberichten bij elkaar optellen, dan komt dat niet in de buurt van terrorisme.”

De afgelopen jaren nam het verzet tegen de komst van twee windmolenparken aan de provinciegrens van Groningen en Drenthe toe. Ruim dertig dreigbrieven zijn verstuurd naar boeren, ondernemers en bestuurders. Twee ondernemers besloten na ontvangst van een dreigbrief te stoppen met de werkzaamheden aan de windmolens. Ook werd drie keer asbest gedumpt. Vier mensen werden aangehouden, een van hen wordt verdacht van betrokkenheid bij de dumpingen van asbest en zit sinds juni in voorlopige hechtenis.

De informatie voor de dreigingsrapporten komt van „gesloten bronnen”, zoals de politie en de AIVD, en van openbare bronnen, zegt een woordvoerder van de NCTV. „Daarbij gebruiken we ook berichten van de media.”

De woordvoerder benadrukt dat het windmolenverzet in het rapport niet onder terrorisme, maar onder extremisme valt. Het OM in Noord-Nederland onderschrijft die kwalificatie.

Seton liet ook dinsdagavond op een bewonersbijeenkomst in Valthermond zijn ongenoegen blijken. „De acties die gepleegd zijn, keuren we af. Maar als de NCTV zo’n conclusie trekt, moet ze een reactie vragen bij de regionale autoriteiten. En dat is niet gebeurd.”

Intussen heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de NCTV en regionale bestuurders. „Wij hebben uitgelegd hoe het ervaren wordt in de regio als je zo’n stempel op je krijgt. Dan merk je de afstand tussen Den Haag en hier”, zei Seton.

De classificatie van het windmolenverzet is in latere rapporten afgezwakt. In het daarop volgende rapport werd het windmolenverzet niet genoemd en in het laatste rapport staat het onder het kopje „Snijvlak activisme en extremisme”. Volgens de woordvoerder is zo’n aanpassing normaal. „We hebben wel vaker een onderwerp één keer genoemd, of dreigingen afgezwakt, omdat die zich zo ontwikkelen.”

Eerder dit jaar nuanceerde de NCTV voor het eerst een classificatie in haar rapport. De actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) werd bestempeld als een „links-extremistische organisatie”. Daarop diende KOZP een klacht in en kreeg gelijk. De classificatie was gebaseerd op een „misverstand”, zei de NCTV.

