Beweging in coalitievorming Spanje met principeakkoord

Na de Spaanse verkiezingen is er weer opvallend snel beweging gekomen in het vormen van een regering in het Zuid-Europese land. De sociaaldemocratische partij PSOE en het links-radicale Podemos hebben dinsdag een principeakkoord gesloten, maar hebben nog wel steun nodig van andere partijen voor een meerderheid.

De Spanjaarden gingen zondag voor de vierde keer in vier jaar naar de stembus omdat onderhandelingen niet leidden tot een nieuwe regering. Dat kwam vooral omdat de onderhandelingen tussen PSOE, de partij van demissionair premier Pedro Sánchez, en Podemos destijds niets opleverden. Het is daarom opvallend dat beide partijleiders ditmaal binnen twee dagen al tot een voorlopig akkoord zijn gekomen.

Na de verkiezingen van afgelopen weekend leek de coalitievorming moeilijker te worden. De PSOE won de verkiezingen, maar kwam met 120 van de 350 zetels fors tekort voor een absolute meerderheid. Podemos heeft 35 zetels en daarmee komen de partijen 21 zetels tekort voor een absolute meerderheid. Een linkse coalitie is alleen mogelijk als er steun komt van het nieuwe Mas País én regionale nationalisten uit Catalonië en Baskenland.

Het politieke landschap in Spanje versplinterde de afgelopen vijf jaar en het lukte verschillende leiders niet om een coalitie te vormen. Na de verkiezingen in april was het duidelijk dat coalitievorming tussen PSOE en Podemos onvermijdelijk was. Afgelopen zomer liepen de onderhandelingen echter vast bij de invulling van de ministerposten.