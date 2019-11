Bestuurscrisis SGP compleet: nog twee bestuursleden stappen op

De bestuurscrisis bij de SGP is geëscaleerd. Nadat zaterdag partijvoorzitter Peter Zevenbergen zijn aftreden bekendmaakte, stappen ook secretaris Peter den Boef en hoofdbestuurslid Albert Vlietstra op. Dat hebben zij dinsdag in een persbericht gemeld.

Zevenbergen, die ruim een jaar geleden de nieuwe partijvoorzitter werd, was vanaf zijn benoeming in opspraak vanwege een wachtgeldregeling die stamt vanuit zijn tijd als wethouder in Alblasserdam. Hoewel hij daar al in 2006 vertrok en al jaren een fulltime baan heeft als schooldirecteur, bleek hij vorig jaar nog altijd 1450 euro wachtgeld te ontvangen. Hij had hier wettelijk recht op omdat zijn salaris als wethouder hoger lag.

In een poging de commotie weg te nemen, besloot Zevenbergen vorig jaar al het wachtgeld voortaan aan goede doelen te schenken. Maar in de partij bleef er onvrede over de manier waarop de SGP over de regeling van Zevenbergen communiceerde. Toen het partijbestuur vorige maand een rectificatie over de wachtgeldregeling moest uitsturen, eiste de afdeling Alblasserdam dat Zevenbergen alsnog zou opstappen, wat hij uiteindelijk zaterdag deed. Saillant detail is dat Den Boef de interne nieuwsbrief schreef die de SGP moest rectificeren.

Voor Den Boef en Vlietstra, een predikant, is de gang van zaken reden om ook uit het hoofdbestuur te stappen. Zij schrijven dat Zevenbergen door het bestuur tot aftreden is gedwongen, “goedschiks of kwaadschiks”. Dat is volgens Den Boef en Vlietstra onacceptabel omdat het hoofdbestuur Zevenbergen eerder steeds steunde en zijn integriteit “tot het laatst toe is onderstreept”. Volgens Den Boef en Vlietstra laat het gedwongen vertrek van Zevenbergen zien dat er “veel meer speelt” dan de wachtgeldkwestie en dat de SGP last heeft van “een breder en dieperliggend moreel probleem”.

Onvrede bij SGP over partijtop

De ruzie in het bestuur laat zien dat er diepe verdeeldheid bestaat bij de SGP over interne omgangsvormen en de bestuurscultuur. Zevenbergen zat sinds 2001 in het hoofdbestuur, Den Boef al sinds 1997. Eerder dit jaar raakten ook bestuurders van de internationale partijstichting in opspraak, die daar al jarenlang aan het roer stonden. Den Boef zat ook in het bestuur van deze partijstichting. Binnen de SGP vragen kritische leden zich al langer af of bepaalde bestuurders niet moeten plaatsmaken voor een nieuwe generatie.

Voormalig partijvoorzitter Maarten van Leeuwen krijgt als interim-voorzitter nu de zware klus om de rust in de partij te herstellen. In een persbericht zegt hij het opstappen van Den Boef en Vlietstra “te betreuren, niet in het minst omdat er al een jaar lang gepoogd wordt in gezamenlijkheid tot een oplossing te komen waarbij ook de twee vertrekkende bestuursleden voortdurend betrokken waren”.