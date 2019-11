Alle Rotterdamse handhavers krijgen bodycam

Alle handhavers in Rotterdam krijgen vanaf volgend jaar een bodycam. Het Rotterdamse college trekt een kwart miljoen euro uit om zo’n vierhonderd buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) van een camera te voorzien, meldt RTV Rijnmond. Door de bodycam moeten de boa’s zich veiliger voelen op straat.

Sinds eind vorig jaar liep er een proef, waarbij vijftig handhavers waren uitgerust met een bodycam. Uit de proef is gebleken dat de bodycams een preventieve en de-escalerende werking hebben. De stadswachten zetten de camera’s aan bij dreigende situaties zoals geweld, bedreigingen en beledigingen. Burgers worden gewaarschuwd dat de bodycam wordt aangezet.

Boa’s hebben een belangrijke rol op straat gekregen. Ze vullen het gat dat is ontstaan door de tekorten bij de politie. De handhavers kunnen waarschuwingen geven, boetes uitdelen en aanhoudingen verrichten.

Pepperspray en wapenstok

Behalve in Rotterdam worden ook in veel andere gemeenten proeven gehouden met bodycams. In Amsterdam bijvoorbeeld lopen zo’n honderd boa’s met de kleine camera rond. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft toegezegd dat ze de proef wil uitbreiden naar alle handhavers in Amsterdam.

In totaal zijn er in Nederland zo’n 23.500 boa’s. Landelijk vragen zij al langer om pepperspray en wapenstokken. Tot voor kort was daar veel verzet tegen, omdat het geweldsmonopolie bij de staat ligt, ofwel bij de politie, terwijl de boa’s werken voor de gemeente. Bij geweld moeten boa’s zich nu nog terugtrekken en de politie waarschuwen.

Daar lijkt sinds oktober echter verandering in te zijn gekomen. Na overleg met de minister van Justitie en Veiligheid en de politie komt er een nieuwe regeling waarbij de boa’s waarschijnlijk alsnog worden uitgerust met pepperspray en een wapenstok. Uit het overleg bleek dat boa’s „optionele geweldsmiddelen” moeten kunnen gebruiken „om zichzelf te beschermen tegen (dreigend) lichamelijk letsel”.