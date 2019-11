Alarmerend, maar iets te activistisch

„Het is een deprimerend verhaal”, zegt een van de deelnemers aan de World Ocean Summit die vorig jaar in Mexico gehouden werd. De didactische documentaire An Ocean Story brengt in kaart hoe slecht het gesteld is met de wereldwijde oceanen. Het ecosysteem is al lang niet meer in balans en dat komt vooral door de mensheid. Wij laten plastic en rommel slingeren, vliegen de wereld over, vissen de oceanen leeg en bebouwen de kust om het toenemend toerisme aan te kunnen. „Het effect van de mensheid op de natuur is alarmerend” is de conclusie: koraalriffen sterven in hoog tempo af, de biodiversiteit gaat zienderogen achteruit en uit cijfers blijkt dat 52 procent van de schildpadden plastic in zijn maag heeft.

Tegenover dit inderdaad bedroevende beeld stelt de film lokale Mexicaanse initiatieven, zoals het ‘less plastic is fantastic’-programma en de poging het tij te keren wat betreft het afsterven van de koraalriffen.

De gevolgen van klimaatverandering en de plasticsoep in de oceaan zijn meestal slecht zichtbaar, in sterk contrast met de beelden van Mexicaanse hotels die elke ochtend het strand laten schoonmaken, zodat de toeristen blijven komen. De net iets te nadrukkelijk activistische documentaire maakt de gevolgen wél inzichtelijk en benadrukt het belang van educatie over deze gestage ‘oceaanverandering’.

Documentaire An Ocean Story Regie: Sander van Weert. Op tournee langs filmhuizen. ●●●●●