Zes arrestaties in onderzoek naar financiering terrorisme

De politie en de Belgische autoriteiten hebben afgelopen week zes verdachten aangehouden op verdenking van terrorismefinanciering. Het gaat om vier mannen uit Nederland en twee uit België, zij worden ervan verdacht strijders van Islamitische Staat in 2013 en 2014 geld te hebben gegeven.

De zes zouden geld hebben ingezameld via een fonds voor oorlogsslachtoffers. De opbrengsten zouden vervolgens aan jihadisten en aan IS gelieerde personen zijn gegeven. Volgens het Openbaar Ministerie werd in Nederland zeker 200.000 euro opgehaald, waarvan 130.000 euro contant werd opgenomen en naar Syrië en Turkije werd gebracht. Het overgebleven geld zou onder meer zijn gebruikt om reizen te bekostigen.

Het geld werd verzameld tijdens bijeenkomsten en benefieten. Om welke stichting het gaat, heeft justitie niet bekendgemaakt. In het kader van het onderzoek zijn invallen op elf adressen in Nederland en België gedaan. De politie heeft computers en administratie in beslag genomen.

Het financieren van terreur, ook al doet een verdachte niet mee aan de gewapende strijd, is in Nederland verboden.