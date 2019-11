Wie bepaalt de kleur van Piet?

Afgelopen vrijdag werd een bijeenkomst van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet op gewelddadige wijze verstoord. Vuurwerk, vernielde auto’s en vijf arrestaties. Vanavond is tevens de eerste uitzending van het Sinterklaasjournaal, met dit jaar één groot verschil: geen zwarte pieten. Zien we een kentering in de discussie?

Presentatie: Thomas Rueb

Productie: Henk Ruigrok van der Werven en Mirjam van Zuidam

Montage: Jan Paul de Bondt