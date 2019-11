Voetbalveldje Nijmegen hoeft voorlopig niet gesloten te worden

Het voetbalveldje in Nijmegen dat afgelopen zomer wereldnieuws werd hoeft voorlopig niet gesloten te worden. Wel mag er ‘s avonds en in het weekend niet gespeeld worden. Dat heeft de voorzieningsrechter van de rechtbank Gelderland maandag na een kort geding besloten. Omwonenden van het trapveldje eisten bij de rechter dat het dichtging vanwege de geluidsoverlast.

De rechter erkent dat de geluidsnorm wordt overschreden, maar wil dat er meer onderzoek gedaan wordt om te kijken met welke maatregelen de overlast kan worden teruggebracht. De rechter vindt verwijdering van het veldje te ver gaan. „Mocht het zo zijn dat de geluidshinder niet kan worden teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau dan ontstaat een nieuwe situatie waar de rechter mogelijk opnieuw naar moet kijken.”

Verder bepaalde de rechter dat het kunstgras van het voetbalveld vervangen moet worden door hoogpolig kunstgras om het spelen van hockey te ontmoedigen. Een hockeybal rolt op dat soort kunstgras minder goed, stelt de rechter. Ook moet de school de betonnen randen bij het veld en de goals verwijderen om het geluidsoverlast te beperken.

Het conflict over het sportveldje werd afgelopen zomer wereldnieuws. Van BBC („Noisy Dutch children banned from playground”) tot The New York Post („Dutch playground forced to close because kids were too noisy”) schreven media met lichte verbazing over het trapveldje waar, zoals zij het zagen, het basisschoolkinderen verboden werd te spelen.

Petitie

De omwonenden klaagden eerder dit jaar bij de gemeente over het lawaai van spelende kinderen op het veldje. Uit metingen die de gemeente daarop deed, bleek dat het geluid inderdaad de norm overschrijdt. De school werd gesommeerd het veld te sluiten, met een dwangsom van 10.000 euro. Die dwangsom heeft de voorzieningsrechter maandag opgeschort.

De school waarvan het voetbalveld is en ouders van spelende kinderen kwamen met een petitie, die duizenden keren ondertekend werd. Zij waren boos omdat de inwoners van de appartementen er pas sinds 2016 wonen, terwijl het veldje er al tientallen jaren ligt. Tot tweemaal toe schoof de gemeente een beslissing over het veldje voor zich uit met een verzoek aan de partijen om in het conflict samen een oplossing te vinden. Dat lukte niet. De omwonenden spanden toen een kort geding aan.