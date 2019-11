‘We willen met Synaps de grote verbanden laten zien’

Sinan Can is deze maand het platform Synaps begonnen. Met zijn achtkoppige redactie brengt de documentairemaker onderzoeksjournalistiek over buitenlandse onderwerpen. Maandag is op NPO 2 de eerste reportage te zien, een tweeluik over Noord-Korea. Voor de publieke omroep is Synaps een nieuw experiment om journalistiek te brengen die niet gebonden is aan vaste programma’s.

Sinan Can (Nijmegen, 1977) maakte eerder documentaireseries over het Midden-Oosten. Hiervoor trok hij naar het voormalige IS-gebied, Saoedi-Arabië en Afghanistan. Ook deed hij dit jaar mee aan Wie is de Mol?.

Waarom een platform, en niet gewoon een tv-rubriek?

„Dit geeft ons meer vrijheid. We bedenken eerst het verhaal en dan pas waar we het gaan brengen. Dat kan een traditionele documentaire voor zestigplussers zijn, maar ook een YouTube-film voor jongeren, een podcast of een geschreven artikel. Elk platform dwingt zijn eigen vorm af. We hebben wel een vaste uitzending zaterdagnacht op Radio 1. En we maken voor NPO 2 één keer per maand een tv-reportage. Maar die is niet gebonden aan een vaste tijd.”

De publieke omroep heeft toch al buitenlandrubrieken?

„Maar nog geen rubriek voor onderzoeksjournalistiek op buitenlands gebied. Dat mis ik zelf heel erg. Nieuwsuur is op de actualiteiten gericht, Tegenlicht op het toekomstbeeld. Wij willen verder van de actualiteit af, en de grotere verbanden laten zien. We hebben de wereld dus niet opgedeeld in regio’s, maar in thema’s: wapens, leiders, fragiel Europa.”

U begint wel traditioneel, met een tv-reportage. Waarom?

„Tv is nog steeds het beste medium om aandacht te genereren. Maar we hebben de vrijheid om langer op één onderwerp te zitten. Het dossier is nooit gesloten. Het kan dus best dat er straks nog een podcast of YouTube-filmpje uit het Korea-dossier rolt.”

Gaat u alles zelf presenteren?

„Nee. Ik ben nu nog de posterboy, maar ik wil niet dat het platform op mij hangt. Op YouTube of in podcasts kunnen we beter andere, jongere presentatoren hebben. Bovendien heb ik ook tijd nodig om mijn eigen documentaires te blijven maken. Die verschijnen los van Synaps.”

Wat voor nieuws brengt u over Noord-Korea?

„We werken samen met de Leidse hoogleraar Remco Breuker, die een usb-stick heeft gekregen waarop de gegevens staan van alle 2,1 miljoen bewoners van de hoofdstad Pyongyang. Dat betekent dat we ineens een enorme hoeveelheid harde gegevens hebben over een land waar we tot nu toe alleen ooggetuigenverslagen van kenden. In Zuid-Korea heb ik gesproken met mensen die het land zijn ontvlucht.”

Werkt Synaps marktverstorend voor kranten?

„Dat is niet mijn bedoeling. Wij zoeken juist naar samenwerking. Wij delen ons nieuws graag met bijvoorbeeld NRC. We moeten elkaar gewoon helpen.”

Synaps (BNNVARA) Maandag, NPO 2, 20.25 uur