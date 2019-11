VVV-Venlo ontslaat trainer Robert Maaskant

Na acht nederlagen op rij heeft VVV-Venlo trainer Robert Maaskant per direct ontslagen. Ook het contract van assistent-trainer Raymond Libregts is ontbonden, meldt de Limburgse voetbalclub maandag in een persbericht.

De vijftigjarige Maaskant was sinds afgelopen zomer coach van VVV-Venlo. Hoewel de start van het seizoen niet slecht verliep, met negen punten uit zes wedstrijden, verloor de club de laatste zeven duels in de eredivisie. Afgelopen zaterdag ging VVV uit tegen Heracles Almelo met 6-1 ten onder. Het dieptepunt van het seizoen tot nu toe was de uitschakeling in het bekertoernooi vorige maand tegen derdedivisionist Groene Ster (4-2 na strafschoppen). VVV staat zeventiende in de eredivisie met negen punten.

„Na zorgvuldig overleg hebben wij de beslissing moeten nemen om afscheid te nemen van onze trainer Robert Maaskant en zijn assistent Raymond Libregts”, zegt algemeen directeur van VVV Marco Bogers in het persbericht. „De slechte sportieve resultaten in de afgelopen periode liggen daaraan ten grondslag.”