Vrouwen die worstelen! Waar gaat Saoedi-Arabië naar toe?

Het is tijd om plezier te maken! roept het Saoedische Directoraat Amusement in zijn aanprijzing van het vermaaksoord-in-aanbouw Qiddiya. Waterparken, sport en wellness, Six Flags niet te vergeten, het kan niet op in het reusachtige pretpark bij de hoofdstad Riad dat in 2023 opengaat.

Plezier? In het puriteinse Saoedi-Arabië? Ja, de tijden veranderen – of liever: worden door de kroonprins veranderd – en drastisch ook. Amusement is een belangrijk onderdeel van zijn hervormingsplan Vision 2030 dat Saoedi-Arabië van zijn verslaving aan olie en gastarbeid moet laten afkicken. En de kroonprins houdt niet van halve maatregelen om zijn eigen bevolking te amuseren en u, lezer, massaal als toerist naar zijn land te lokken. Pretparken, popconcerten en festivals vergroten zijn populariteit onder de jeugd, scheppen een hoop banen en brengen uw geld in zijn laatje.

Dit proces is alweer een tijdje aan de gang, dus ik kijk niet meer op van de flitsende beelden van de Zuid- Koreaanse boyband BTS in het Koning Fahd Internationaal Stadion in Riad. Maar ik stond wél te kijken van de Amerikaanse showworstelaarsters die vorige week eveneens in Riad als eerste vrouwen ooit in het koninkrijk in het strijdperk traden. Vorig jaar werd nota bene nog schande gesproken van de béélden van worstelende vrouwen die tijdens de mannengevechten werden geprojecteerd. Je kon ze niet aanraken, bedoel ik.

Die van de reclamebeelden waren wel een stuk schaarser gekleed, als je nog van gekleed kon spreken, dan Natalya en Lacey van vorige week. Natalya en Lacey hadden voor de gelegenheid voor hun doen ruime T-shirts aan, lange mouwen, en zwarte maillots, wat voor Saoedische begrippen al erg gewaagd was. En je kon ze aanraken. Ze wierpen elkaar vol overgave over de touwen het juichende publiek in. „Vanavond bewees dat dromen uitkomen en dat we samen van deze wereld een betere plaats kunnen maken”, verzuchtte de ontroerde Natalya na afloop.

Nou, dan moet er nog wel het een en ander gebeuren in Saoedi-Arabië waar iedere criticus onverbiddelijk de cel in gaat. U herinnert zich wel de vrouwenactivisten die vorig jaar juni werden opgepakt en van wie verscheidene nog altijd vastzitten. Degenen die zijn vrijgelaten, houden zich voortaan stil. De gevangenissen zitten intussen steeds voller met geestelijken, journalisten, prinsen, ministers en iedereen die het waagt het niet helemaal met die leuke, jonge kroonprins eens te zijn.

Ik zag nergens kritiek op de worstelaars, maar die was er wel op het ‘Riad-Seizoen’ waarvan het optreden van Natalya en Lacey deel uitmaakte. „Stel je voor dat je wereld een theater is, met honderd optredens of meer!”, zo presenteert het Riad-Seizoen zich, dat half oktober begon en tot half december voortduurt. Niet te geloven, dat preutse Riad is nu „de hoofdstad van ambities en talenten, het centrum van plezier, vernieuwing en verbeelding”. Maar op sociale media wordt geklaagd dat de organisatoren het geld van het koninkrijk verspillen „voor frivole festivals die aanzetten tot liederlijkheid”. De dichter Hamoud bin Qasi al-Subaie produceerde een video waarin hij chef amusement Turki al-Sheikh ervan beschuldigde de maatschappij te corrumperen. Turki al-Sheikh is een naaste medewerker van de kroonprins, en zowel de dichter als de maker van de video werd dan ook meteen gevangengezet.

Dansen, zingen en worstelende vrouwen. Waar gaat het in Saoedi-Arabië naartoe?

Carolien Roelants is Midden-Oostenexpert en scheidt op deze plaats elke week de feiten van de hypes.