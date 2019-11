Vergrijzing blijkt een lucratieve business

Ouderen staan bij veel bedrijven niet bekend als de interessantste doelgroep. Ze consumeren, besteden en ondernemen gemiddeld minder naarmate ze ouder worden. Maar doordat vergrijzing in veel landen toeneemt, groeit de vraag naar zorg en geschikt wonen – en vooral de combinatie van die twee.

De Belgische beursgenoteerde vastgoedinvesteerder Aedifica zag het potentieel en besloot eind 2015 om zich volledig op deze markt te storten. In de jaren die volgden, stootte het alle andere activiteiten af en richtte zich uitsluitend op het overnemen en financieren van de bouw van zorgvastgoed, zoals verzorgings- en verpleeghuizen en zelfstandige zorgappartementen. Aedifica verhuurt die vervolgens aan zorgaanbieders, die dan onderhoud en zoeken van bewoners voor hun rekening nemen.

Het bleek een gouden greep. De waarde van Aedifica’s vastgoedbeleggingen verdubbelde sindsdien, tot ruim 2,3 miljard euro halverwege dit jaar. Het aantal huurders steeg van 11.000 vorig jaar naar 19.000 medio 2019. De investeerder breidde uit naar het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland – en vorige week werd een overname in Finland aangekondigd. Om de internationale ambities kracht bij te zetten, werd een tweede beursnotering aangevraagd, in Amsterdam. Afgelopen donderdag sloeg topman Stefaan Gielens op de gong.

In Nederland beheert Aedifica 43 complexen met ruim 1.700 huurders. Doel is, volgens analist Véronique Meertens van ABN Amro, dit snel uit te breiden. „De notering in Amsterdam moet de naamsbekendheid vergroten in Nederland.”

Tot zes jaar geleden bestond er nauwelijks zoiets als een particuliere markt voor zorgvastgoed. Wie in een particuliere zorginstelling wilde wonen, moest flink verdiend hebben in zijn of haar werkende leven.

Beleggen in zorgvastgoed was destijds ook niet populair, zegt Jeroen Hermus, directeur zorg bij vastgoedadviesbureau CBRE, dat ook met Aedifica samenwerkte. „Je zag in het verleden nog wat koudwatervrees bij beleggers. De zorg stond bekend als een branche waar de overheid een grote invloed heeft. Dat is nu vrijwel niet meer aan de orde.”

In 2015 werd door wetswijzigingen het kostenverschil tussen publieke en particuliere woon-zorginstellingen een stuk kleiner. Sindsdien groeit de vraag naar zorgvastgoed hard: in de eerste zes maanden van dit jaar werd voor 489 miljoen euro aan zorgvastgoed verkocht – ruim 25 procent meer dan een jaar geleden. „Een groeiend aantal binnen- en buitenlandse beleggers stelt steeds meer kapitaal beschikbaar”, zegt Hermus. „Ze zien de rendementen, en voelen de maatschappelijke vraag naar duurzamer beleggingen die een positief verschil maken. De zorg is daar een mooi voorbeeld van.”

Toch is het aandeel zorgvastgoed in verhouding tot al het vastgoed nog betrekkelijk klein. Hermus: „In de totale vastgoedmarkt – denk aan winkels, kantoren en woningen – is zorgvastgoed nog geen 5 procent.”

Het potentieel van Nederland wordt duidelijk uit een rapport van ING. Van alle ouderen in de Europese Unie zijn de Nederlandse het welvarendst, en hun aantal groeit hard. Het Sociaal en Cultureel Planbureau berekende dat Nederland in 2030 zeker twee miljoen 75-plussers telt. Ook zonder bouwstop door stikstofproblematiek maakt dit de markt voor zorgwoningen uiterst krap. Nu al bedraagt het tekort 32.000 woningen.

Werk aan de winkel voor vastgoedinvesteerders dus. Woensdag, bij de presentatie van zijn handelsupdate, zal blijken hoe Aedifica bijdraagt. Analist Meertens van ABN Amro zal dan vooral letten op „de projecten die ze nog in ontwikkeling hebben”.