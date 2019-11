Twee vroege Van Goghs worden geveild in New York

Sotheby’s veilt deze week in New York twee vroege schilderijen van Vincent van Gogh. Een van de twee werken werd door de nazi’s gestolen van de joodse kunsthandelaar Jacques Goudstikker. De erven Goudstikker, die het schilderij eerder dit jaar kregen gerestitueerd, verkopen het nu.

Vincent van Gogh, doek met in een Parijs’ park slenterende mensen (1886)

Het gaat om een 30 bij 40 centimeter metend schilderij van een onkruid verbrandende boer, dat Van Gogh in oktober 1883 in Drenthe maakte. Sotheby’s veilt het doekje woensdag met een richtprijs van omgerekend 540.000 tot 725.000 euro.

Het andere schilderij, dat Sotheby’s dinsdag in New York veilt, schilderde Van Gogh in het najaar van 1886. Op dat doek, 46 bij 38 centimeter, staan wandelaars in een park in Parijs. Het heeft een richtprijs van 4,5 tot 6,3 miljoen euro en is ingebracht door de erven van een Zwitserse particulier. Het Van Gogh Museum in Amsterdam heeft de authenticiteit van beide werken erkend.

Het schilderijtje met de boer werd in de zomer van 1940 door de bezetter gestolen van kunsthandelaar Goudstikker. Een paar maanden later kocht een Nederlandse particulier het bij veilinghuis Frederik Muller in Amsterdam. Daarna is het nog drie keer van eigenaar verwisseld, onder meer bij twee veilingen. De laatste eigenaar, een onbekende particulier, heeft het schilderijtje eerder dit jaar na lange onderhandelingen gerestitueerd aan Marei von Saher, de schoondochter van Goudstikker. Op welke condities dat gebeurde, is niet bekend.

De Nederlandse staat restitueerde in 2006 meer dan tweehonderd schilderijen uit het voormalig bezit van Goudstikker aan Von Saher.