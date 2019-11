Turkije begint met terugsturen van IS-strijders

Turkije is maandag begonnen met het terugsturen van gevangengenomen strijders van Islamitische Staat. Dat meldt persbureau AP op basis van de Turkse staatszender TRT Haber.

Een woordvoerder van het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigde dat één Amerikaan al is teruggekeerd. Volgens de Turkse zender NTV worden maandag nog drie andere jihadisten teruggestuurd, over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Later in de week zouden nog zeven Duitsers volgen. Het is onduidelijk hoeveel IS-strijders Ankara in totaal wil terugsturen.

President Erdogan zei vrijdag dat er ongeveer 1.200 IS-strijders vastzitten onder het bewind van de Turken. Bij de recente operatie in Noord-Syrië zouden bovendien nog eens 287 aan IS gelieerde gevangenen, onder wie vrouwen en kinderen, zijn opgepakt.

Turkije dringt er bij Europese landen al langer op aan Syriëgangers terug te nemen, ook als hun paspoort is ingenomen. Europese landen zijn daar tot nu toe terughoudend in, tot frustratie van Ankara. Begin deze maand noemde de Turkse minister van Binnenlandse Zaken Suleyman Soylu het „onacceptabel” en „onverantwoordelijk” dat het westen weigert Syriëgangers terug te nemen.

De Nederlandse inlichtingendienst AIVD schat dat er zo’n 55 Nederlandse volwassenen en 90 kinderen in Syrische detentiekampen verblijven. Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) kwam eerder met een plan om Syriëgangers in Irak te laten berechten, maar volgens Irak is daar vooralsnog geen sprake van. Ook wil Blok hun paspoorten afnemen. Denemarken, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk gingen hier in een aantal gevallen al tot over.