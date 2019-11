Oud-ambassadeur bij VN: Trump werd tegengewerkt door minister en stafchef

Nikki Haley: Tillerson en Kelly werkten Trump tegen om 'land te redden'

Donald Trumps voormalige minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson en de oud-stafchef John Kelly hebben geprobeerd samen met de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley op te trekken tegen de president. Dat schrijft Haley volgens Amerikaanse media in haar nieuwe memoires With All Due Respect, of 'Met alle respect'. Dat deden ze naar eigen zeggen om „het land te redden", aldus Haley.

Tillerson en Kelly vroegen Haley in een vergadering achter gesloten deuren om zich achter hun verzet tegen de president te scharen, zo schreef ze onder meer volgens The Washington Post en persbureau AP in haar boek dat dinsdag verschijnt. Ze zouden een uur met elkaar om tafel gezeten hebben, waarbij Trump verweten werd dat hij niet wist wat hij deed. Volgens Tillerson zouden er doden vallen als niemand de president tegenwerkte. Haley ging naar eigen zeggen niet in de opzet van de twee mee, omdat ze het niet aan twee onverkozen functionarissen vond om het beleid van een democratisch gekozen staatshoofd in te gaan.