Het gebeurt niet vaak dat ik een boek opensla en meteen als eerste een recept met kakifruit aantref. Inmiddels is kakifruit, of sharonfruit zoals het ook wel wordt genoemd, behoorlijk ingeburgerd in het Nederlandse aanbod, maar de eerste keer dat ik de vrucht hier zag, was ik al volwassen. Ik kan het me nog goed herinneren. Voor mijn moeder was het een feest van herkenning: ze kende het fruit van vroeger in Algerije waar het ‘zoete tomaat’ of ‘koeienoog’ werd genoemd. Zoete tomaat klinkt fascinerend en ook best treffend, koeienoog een stuk minder.

Ik hou van het zoete, stevige vlees van de kakivrucht en foodstylist en receptontwikkelaar Ajda Mehmet gebruikt het voor een zoet ontbijtrecept in haar boek Vers uit de Oven. Volgens de in Londen geboren en in Nederland werkzame Mehmet is de oven ‘het Zwitserse zakmes onder de keukenapparatuur. Hij kan bakken, roosteren, grillen, deeg laten garen, crackers krokant maken, groenten karamelliseren en fruit zachter maken, en toch wordt hij nog steeds weinig gebruikt in vele huishoudens.’

Geen idee of het klopt dat mensen de oven te weinig gebruiken. Voor mij is de oven niet zozeer een Zwitsers zakmes als wel het epicentrum van de huiselijke warmte. Zwitsers zakmes klinkt zo technisch, terwijl de oven voor mij vooral gezelligheid uitstraalt.

De oven is waar we vroeger bij schuilden om tijdens koude winterdagen op te warmen en vol ongeduld op het brood te wachten dat we langzaam zagen garen, opbollen en bruin worden. Nog steeds is het de plek waar ik met graagte ovenschalen in duw die er na een tijdje geurend uitkomen.

Nou ja, misschien heeft Mehmet wel gelijk. Met alle magnetrons, green eggs, slow cookers en airfryers is de oven vast in de verdrukking geraakt en heeft die misschien iets nostalgisch of ouderwets gekregen, maar wat mij betreft is haar keuze ervoor een heel terechte. Ovens brengen betrouwbaar gemak met zich mee.

De gerechten in het boek zijn eigentijds en stralen dankzij de styling en fotografie tegelijk iets rustieks uit. Sommige gerechten zijn supermakkelijk en snel te maken, anderen vragen wat meer tijd, maar allemaal nodigen ze uit om de keuken in te duiken. Een waardig eerbetoon aan lekker eten en de oven, dit boek. Met hele fijne recepten.

Ajda Mehmet Vers uit de Oven Uitgeverij Good Cook 168 blz., € 20,95

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 11 november 2019