‘Strooizout bevat mogelijk te veel schadelijke stoffen’

Strooizout bevat mogelijk te veel schadelijke chemische stoffen. Dat blijkt uit een eerste analyse, zegt directeur Ardin Bos van de Nederlandse Zoutbank maandag tegen De Telegraaf. Er is nu een risico dat komende winter niet gestrooid kan worden. „Er zijn te hoge PFAS-waarden gemeten, maar we willen graag een second opion”, aldus Bos tegen de krant.

Vanwege de nieuwe normen mag grond met te hoge PFAS-waarden niet meer zomaar verplaatst worden omdat dit schadelijk is voor natuur en milieu. De Nederlandse Zoutbank zorgt in opdracht van Rijkswaterstaat voor de aanvoer, opslag, transport en levering van strooizout voor de Nederlandse wegen. Volgens Bos wordt jaarlijks gemiddeld 200.000 ton zout gestrooid. „De normen moeten soepeler, anders gebeurt er niks meer in dit land”, aldus de directeur tegen De Telegraaf.

Het strooizout dat in Nederland wordt gebruikt, komt van verschillende binnenlandse en buitenlandse leveranciers. Deels bestaat dit uit schoner zeezout en vacuümzout, maar Bos zegt dat daar niet genoeg van voorradig is. Rijkswaterstaat, verantwoordelijk voor de Nederlandse wegen, wil in de krant nog niet ingaan op de gevolgen van de eerste analyse. Een woordvoerder zegt dat eerst moet worden onderzocht welk soort zout te veel schadelijke stoffen bevat en pas te reageren als „de gewenste data binnen zijn”.