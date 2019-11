Staalreus uit China koopt British Steel

Het in problemen verkerende British Steel wordt gekocht door de Chinese staalgigant Jingye Group. Dat heeft de Britse faillissementsdienst, Official Receiver, maandag bekendgemaakt. De overname moet nog goedgekeurd worden door de toezichthouder. Een prijs is niet bekendgemaakt, maar de BBC en persbureau AP melden bedragen van tussen de 50 en 70 miljoen pond (58 tot 81 miljoen euro).

Met de overname zijn zo’n vijfduizend arbeidsplaatsen gemoeid. Ruim vierduizend daarvan bevinden zich in het noorden van het Verenigd Koninkrijk, maar British Steel heeft ook een paar honderd werknemers in Frankrijk en bij een kleine staalfabriek in het Zuid-Hollandse Alblasserdam, FN Steel.

De overname door Jingye volgt op een slepend verkoopproces. British Steel vroeg in mei uitstel van betaling aan. Het bedrijf was toen eigendom van het private-equitykantoor Greybull, dat het in 2016 voor één pond van Tata Steel had gekocht. Na een paar succesvolle jaren ging het in 2018 toch mis. Volgens Greybull kwam dat door de Brexit: British Steel verdiende stevig aan de doorverkoop van Europese CO 2 -emissierechten, maar in de aanloop naar de Britse uittreding uit de EU werd die handel voor het bedrijf bevroren.

Motief overname onbekend

Lange tijd leek het erop dat het pensioenfonds van het Turkse leger het bedrijf zou kopen, maar die gesprekken liepen uiteindelijk op niets uit. Daarna werd plots een vliegtuig van Jingye gespot op een vliegveld niet ver van de grootste British Steel-fabriek in Scunthorpe.

Over Jingye (23.500 medewerkers), is relatief weinig bekend. Het bedrijf, dat geleid wordt door Li Ganpo, een van de rijkste mannen van China, is gecentreerd rond een enorme staalfabriek in Hebei, de provincie rondom Beijing.

Jingye liet maandag aan persbureau Reuters weten dat het van plan is 1,2 miljard pond te investeren in British Steel. Waarom het de staalproducent wil kopen is enigszins onduidelijk. Een reden is volgens analisten dat British Steel producten maakt die Jingye zelf niet produceert, zoals spoorrails. Verder sturen verschillende Chinese provinciale overheden volgens de Financial Times steeds vaker aan op buitenlandse uitbreidingen van lokale staalbedrijven, omdat deze van de regering in Beijing niet te veel mogen produceren voor de binnenlandse markt. Daar is het aanbod van staal namelijk veel groter dan de vraag. Het gevolg, tot irritatie van Europese staalproducenten: dumping.

De overname wordt gezien als een belangrijk succes voor de Britse regering

Hoewel de geruchten over de overname precies om die reden kritisch werden gevolgd, zijn de reacties in het Verenigd Koninkrijk nu over het algemeen positief. Henri Murrison, voorzitter van het regionale ontwikkelingsfonds van Noord-Engeland, zei tegen Reuters dat het „tijd was China te omarmen”. Ook de vakbonden reageerden positief.

De overname wordt in het Verenigd Koninkrijk gezien als een belangrijk succes voor de huidige regering. In het noorden van Engeland is de hoge werkloosheid en de uitzichtloze situatie van veel jongeren een belangrijk thema bij de verkiezingen van 12 december. Een fors banenverlies als gevolg van de Brexit zou premier Boris Johnson niet goed uitkomen.