Rechter verplicht de staat zich in te spannen om IS-kinderen naar Nederland te halen

De Nederlandse staat moet zich inspannen om de kinderen van IS-vrouwen terug te halen naar Nederland. Dat heeft de Haagse rechtbank maandag bepaald, meldt persbureau ANP. Ten aanzien van de terugkeer van de vrouwen zelf, geldt de verplichting niet. Als de Koerden niet bereid zijn de kinderen te laten gaan zonder hun moeders, ontstaat een nieuwe situatie, oordeelde de rechter.

Het kort geding was aangespannen door 23 vrouwen die samen 56 kinderen hebben. Hun advocaten eisten dat de vrouwen naar Nederland mogen komen, iets waartoe de regering vooralsnog niet bereid was. De vrouwen verblijven in kampen in het noorden van Syrië die beheerd worden door de Koerden.

Lees ook Haal de kinderen terug uit Syrië, zij hebben hulp nodig, een opiniestuk van kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer

De vrouwen die het kort geding hebben aangespannen, waren afgereisd naar IS-gebied in Irak of Syrië. Ze zitten nu vast in de Koerdische kampen Al-Hol en Al-Roj, tot onvrede van zowel de vrouwen zelf als de Koerden. Het Nederlandse standpunt is altijd geweest dat IS-strijders in de regio berecht moeten worden.

Als het om de kinderen gaat, moet dat beleid van de rechter herzien worden. Allemaal hebben ze de Nederlandse nationaliteit, en zijn nog geen 12, meestal zelfs nog geen 6 jaar oud.

Kinderen leven in de kampen onder dreiging van „bombardementen, seksueel misbruik, marteling, de afwezigheid van onderwijs, kindersterfte, ijzige kou in de winter, overbevolking, vermijdbare ziektes, indoctrinatie en een gebrek aan water, voedsel en sanitaire voorzieningen en medische zorg”, somde de rechter op. „Er is dus sprake van een ernstige en acute noodsituatie waarin de kinderen zich als slachtoffer van het handelen van hun ouders bevinden.” De overheid moet zich inspannen om hen bescherming te bieden tegen de moeilijke omstandigheden in de kampen, „ook al bevinden de kinderen zich in een andere staat”.

Dit bericht wordt uitgebreid.