PSV-trainer Van Bommel biedt keeper Zoet excuses aan

Trainer van PSV Mark van Bommel heeft keeper Jeroen Zoet zijn excuses aangeboden voor hoe hij met hem is omgegaan rond de wedstrijd tegen Willem II zondag. Zoet was zes jaar eerste doelman bij de Eindhovense club maar verloor dit weekend zijn basisplaats. Door „een pijnlijke communicatiefout” kreeg de doelman pas vlak voor die wedstrijd te horen dat hij niet tweede maar derde keeper was, zegt Van Bommel op de website van PSV.

Daarnaast liet Van Bommel Zoet zondag niet plaatsnemen op de bank bij zijn medespelers. De trainer wilde de keeper besparen dat de tv-camera’s voortdurend op hem gericht zouden zijn. Daardoor bleef Zoet tijdens de eerste helft binnen en zat hij gedurende de tweede helft in de spelersbus op de parkeerplaats van Willem II. De gang van zaken leidde tot ophef bij de PSV-aanhang.

Verkeerde beeldvorming

„Ik ben als hoofdcoach eindverantwoordelijk en mijn conclusie is dat we door onze handelswijze voor verkeerde beeldvorming hebben gezorgd”, zegt Van Bommel maandag.

„De reden voor die keuze om hem voor Willem II-uit geen reservedoelman te maken was simpel. Wij wilden voorkomen dat Jeroen bij een blessure of rode kaart voor Lars Unnerstall zou moeten invallen. Dat leek ons gezien het feit dat ik hem na al die jaren als eerste doelman gepasseerd heb geen goede situatie. Door een pijnlijke communicatiefout kreeg Jeroen dit pas in Tilburg te horen en dat is niet goed te praten.”

PSV verkeert in een moeilijke fase. In de eredivisie heeft het al vier wedstrijden niet gewonnen en staat het elf punten achter op koploper Ajax. Tegen Willem II verloor de Eindhovense club zondag met 2-1. In de Europa League tegen het Oostenrijkse LASK Linz ging PSV donderdag met 4-1 ten onder.

