Politie schiet man neer tijdens onrustige protesten in Hongkong

De politie van Hongkong heeft maandag tijdens onrustig verlopen protesten een betoger neergeschoten. De man van 21 raakte volgens media in de stad gewond en zou in kritieke toestand verkeren. De politie heeft bevestigd dat de agent het vuur heeft geopend en de man heeft verwond, maar stelt dat er ingegrepen moest worden omdat er sprake was van gewelddadigheden.

Op verschillende plekken in de stad gebruikte de politie geweld of werden wapens getrokken om betogers uiteen te drijven. De politie stelde daar in een aantal tweets toe gedwongen te zijn doordat de betogers gewelddadig waren geworden, en onder meer met molotovcocktails gegooid zouden hebben. Betogers zeggen onder meer tegen persbureau Reuters dat de overheid onnodig hard ingrijpt en vrezen voor hun veiligheid.

Tijdens de protesten die nu bijna een half jaar duren zijn in totaal drie mensen getroffen door politiekogels. Eerder raakten een jongen van 14 en een man van 18 jaar oud gewond. De afgelopen dagen is de relatie tussen activisten en de autoriteiten verder verslechterd als gevolg van de dood van een student die in een parkeergarage een verdieping naar beneden viel. Waardoor hij viel is nog onduidelijk, maar betogers houden de politie verantwoordelijk.