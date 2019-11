OM maakt fout in afpersingszaak, verdachten krijgen personeelsgegevens

Personeelsgegevens van een Gelders fruitbedrijf dat werd bedreigd, zijn door een fout van het Openbaar Ministerie in het strafdossier terechtgekomen. Hierdoor hebben de verdachten toegang gekregen tot deze gegevens. Dat bevestigt het OM maandag na berichtgeving van De Telegraaf. „We betreuren dat dit gebeurd is”, schrijft het OM.

De personeelsgegevens werden in mei verzameld in een onderzoek naar cocaïnehandel via het fruitbedrijf in Hedel, schrijft De Telegraaf. Het bedrijf werd afgeperst waarna de eigenaren naar de politie stapten. Sindsdien zouden de eigenaren zwaar beveiligd worden. Met de lijst probeerde het OM te onderzoeken of medewerkers eventueel betrokken waren bij de drugshandel. Bij het opstellen van het strafdossier had deze informatie verwijderd moeten worden, maar dat is niet gebeurd. „Daardoor hebben de verdachten de lijst in handen gekregen”, schrijft het OM.

De gegevens zijn terechtgekomen bij zeker drie verdachten, twee zitten nog in voorlopig hechtenis. Volgens het OM zijn er geen aanwijzingen dat mensen „direct gevaar liepen, en ook nu is dat niet het geval”.

Het bedrijf zou volgens De Telegraaf de afgelopen jaren meerdere keren partijen cocaïne tussen het fruit hebben ontdekt. Afgelopen voorjaar zou het om vierhonderd kilo gaan. De eigenaren werden verantwoordelijk werden gehouden voor het verlies van de gevonden drugs. Ze moesten een miljoen euro betalen anders zouden ze worden geliquideerd, schrijft De Telegraaf.