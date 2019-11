Medeoprichter hulporganisatie Witte Helmen in Turkije overleden

James Le Mesurier, een van de oprichters van de Syrische hulporganisatie de Witte Helmen, is maandag in de buurt van zijn woning in Istanbul overleden. Internationale persbureaus melden dat zijn doodsoorzaak nog onbekend is. Hij is gevonden met verschillende breuken onder het balkon bij zijn huis.

De Turkse politie is een onderzoek gestart naar de omstandigheden rond zijn overlijden. De Witte Helmen, ook bekend als de Syrian Defence Force, bieden humanitaire hulp in Syrië door onder andere vlak na bombardementen mensen onder het puin weg te halen. In het Westen worden zij gezien als helden, Rusland en het Syrische regime beschouwen hen als verlengstuk van „terroristische groeperingen”.

Le Mesurier was een voormalige officier in het Britse leger. Hij was directeur van Mayday Rescue, een in Nederland gevestigde stichting die de Witte Helmen heeft opgezet en ondersteunt. Voor zijn werk in Syrië werd hij in 2016 door de Britse koningin geridderd.

