Justitie eist 25 jaar cel om moordpogingen Enschede

Tegen een 38-jarige man uit het Gelderse Oldebroek is maandag in de rechtbank in Almelo 25 jaar cel geëist. De man wordt ervan verdacht met zijn broer meerdere moordpogingen te hebben gedaan.

De 38-jarige verdachte, Henri W., zou in 2017 een man in een kapperszaak in Enschede met benzine hebben overgoten. Vervolgens zou hij de zaak in brand hebben gestoken. Ook wordt hij ervan verdacht in hetzelfde jaar een man van dichtbij meermaals te hebben beschoten, eveneens in Enschede. Beide slachtoffers overleefden de aanslagen.

Volgens justitie was W. bovendien van plan om met een machinegeweer een café te beschieten waar zich op dat moment leden van de voormalige motorclub Satudarah bevonden, meldt persbureau ANP. Over de motieven is nog niets duidelijk.

Tweede eis

Ook de jongere broer van de verdachte, de 25-jarige Maurits R., is vermoedelijk betrokken bij de zaak. Hij moest eerder voor de rechtbank verschijnen omdat hij in het Duitse Gronau een man zou hebben beschoten en in Enschede en Almelo het vuur had geopend op vier panden. R. hoort later op maandag welke straf justitie tegen hem eist.

Het tweetal handelde mogelijk in opdracht van Simo D., de Twentenaar die ervan wordt verdacht aan het hoofd te staan van een drugsbende. Dat meldt Omroep Gelderland. D. zit in Duitsland vast vanwege drugshandel.