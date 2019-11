Geestelijk opvolger XS4ALL gaat Freedom Internet heten

De nieuwe internetprovider die is ontstaan uit het protest tegen het verdwijnen van de naam XS4ALL gaat Freedom Internet heten. De initiatiefnemers zeggen met een bijzondere bedrijfsstructuur, samenwerking met Bits of Freedom en een charter waarin de uitgangspunten van de onderneming zijn vastgelegd op een andere manier internet aan kunnen bieden dan andere providers. De precieze plannen voor het bedrijf zijn maandag gepresenteerd, de eerste internetverbindingen moeten begin 2020 zijn gelegd.

Het nieuwe bedrijf moet de spirituele opvolger worden van XS4ALL. Die provider vloeide in 1993 voort uit een tijdschrift voor hackers. Hoewel het bedrijf al in 1998 werd overgenomen door het traditionelere KPN, waardeerden veel gebruikers de principiële positie die het bedrijf kon innemen als het ging om onder meer privacy en vrijheid van meningsuiting, maar ook de aandacht voor de klantenservice en de kwaliteit van de apparatuur die werd geleverd. Nadat KPN begin dit jaar had aangekondigd dat het merk zou gaan verdwijnen, tekenden 55.000 mensen een petitie voor het behoud van XS4ALL. Toen die petitie zonder gevolgen bleef, werd met crowdfunding een nieuwe onderneming opgestart. Het financieringsdoel van 2,5 miljoen euro werd binnen vier dagen behaald.

Freedom Internet heeft in verschillende stukken zijn uitgangspunten vastgelegd. De onderneming belooft onder meer geen informatie te gebruiken voor marketing of advertenties, het op te nemen voor vrijheid van meningsuiting en vrije pers en zoveel mogelijk gebruik te maken van opensourcesoftware. Om na te gaan of die principes worden nageleefd, is een stichting in het leven geroepen. Die Stichting Appeltaart wordt aandeelhouder, en heeft als taak de bv Freedom Internet aan die vastgelegde waarden te houden. Ook wordt samengewerkt met de digitale burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom, die onder meer eigenaar is van de domeinnaam Freedom.nl.

Freedom Internet zegt ten minste 25.000 klanten nodig te hebben om uit de kosten te komen. Om er een „zeer nette, rendabele onderneming” van te kunnen maken, wil het bedrijf echter in drie jaar op 60.000 klanten zitten. Die klanten krijgen modems van dezelfde fabrikant als bij XS4ALL, en een e-mailadres dat ze ook kunnen meenemen als ze van provider wisselen. De eerste internetverbinding moet „vroeg in het eerste kwartaal van 2020” tot stand gebracht worden tijdens een feestje in het Amsterdamse Paradiso.