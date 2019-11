‘Familie van Assad bezit tientallen miljoenen aan vastgoed in Moskou’

Familie van de Syrische president Bashar al-Assad heeft de afgelopen jaren voor tientallen miljoenen aan vastgoed in Moskou gekocht. Dat concludeert corruptiebestrijder Global Witness in een maandag gepubliceerd rapport. Het gaat om leden van de zeer vermogende familie Makhlouf, die op Europese en Amerikaanse sanctielijsten staan voor mensenrechtenschendingen. Ze zouden daarom zijn overgegaan op nieuwe investeringsmogelijkheden in Moskou.

De Makhloufs kochten tussen december 2013 en juni 2019 negentien appartementen in twee wolkenkrabbers in een bedrijfsdistrict in Moskou. Makelaars taxeerden de waarde op 40 miljoen dollar, ruim 36 miljoen euro. De herkomst van het geld is onbekend. Het kan zowel direct van de Makhloufs zelf komen of voor het Syrische regime zijn doorgesluisd, concludeert Global Witness. Daarbij werd gebruik gemaakt van een complex web van bedrijven en Libanese leningen.

Mensenrechtenschendingen

De grootste investeerder is Assads neef Hafez Makhlouf, voormalig hoofd van de Syrische inlichtingendiensten die verantwoordelijk wordt gehouden voor het vermoorden en martelen van Syrische demonstranten. „Er bestaat weinig twijfel dat het geld direct verbonden is met mensenrechtenschendingen in Syrië”, schrijft Global Witness.

Ook de vrouw van de rijkste man in Syrië, Rami Makhlouf, kocht Moskous vastgoed. Een anonieme Syrische analist zegt tegen de Financial Times dat „de Makhloufs allemaal fondsbeheerders zijn voor de Assads”. De familie was tegenover de Global Witness en de Financial Times niet bereikbaar voor commentaar.

Rusland is al tientallen jaren een belangrijke bondgenoot van de Assads en besloot zich in 2015 militair in het Syrische strijdtoneel te mengen. Sindsdien heeft het Syrische regime het overgrote deel van Syrië terug kunnen veroveren. Het Kremlin zegt in een reactie tegenover Russische media niet op de hoogte te zijn van de aankopen van de Makhloufs, maar dat dit ook niet zou moeten. „Rusland is een vrije markt, en burgers van andere landen kopen hier onroerend goed”, zegt woordvoerder Dmitri Peskov.