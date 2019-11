Facebook moet nepadvertenties De Mol weren

Facebook moet bitcoinadvertenties gaan weren waarin de naam of beeltenis van John de Mol wordt gebruikt. Dat heeft de voorzieningenrechter in Amsterdam deze maandag geoordeeld. Ook moet Facebook aan De Mol gegevens overhandigen van de oplichters die zijn naam en beeltenis misbruiken.

De uitspraak betekent een overwinning voor De Mol in een zaak die hij in juni dit jaar aanspande en de hele zomer voortsleepte. De mediaondernemer probeerde aan te tonen dat Facebook onrechtmatig handelt door advertenties toe te staan waarin zijn naam en foto worden gebruikt om bitcoininvesteringen aan te prijzen. „Je kan niet een systeem ontwerpen en dan je schouders ophalen als het wordt misbruikt”, aldus De Mols advocaat Jacqueline Schaap in de rechtszaal over het advertentiesysteem van Facebook.

De Amsterdamse rechter gaat hier grotendeels in mee: „Facebook zal alles moeten doen wat in haar vermogen ligt om de advertenties te weren en te voorkomen dat deze weer opduiken.”

De advocaten van Facebook zeiden eerder in de rechtszaal dat alles wordt gedaan om nepadvertenties tegen te gaan. Het bedrijf investeert in werknemers die oplichters moeten opsporen en ontwikkelde systemen die oplichting automatisch detecteren. Maar volgens Facebook blijft het aanpakken van oplichters op het platform „een kat-en-muis-spel”. De oplichters weten de detectiemethoden met slimme trucs te omzeilen, waardoor de advertenties toch in de tijdlijn van gebruikers verschijnen.

Dwangsom

Als Facebook de uitspraak van de rechtbank niet opvolgt, kan een dwangsom worden opgelegd van 11.000 euro per dag, die kan oplopen tot 1,1 miljoen euro.

De Mol is blij met de uitspraak. „Ik mag hopen dat deze uitspraak voor Facebook aanleiding is om zo snel mogelijk maatregelen te nemen, waardoor onschuldige mensen niet meer met de nep-bitcoinadvertenties kunnen worden opgelicht”, zegt hij in een reactie. „Ik hoop bovendien dat niet alleen ik, maar ook alle andere bekende Nederlanders die zijn misbruikt voor deze nepadvertenties profijt gaan hebben van deze uitspraak en de opgedane kennis.”

Facebook gaat de uitspraak bestuderen en sluit een hoger beroep niet uit, aldus een woordvoerder. „We kunnen niet genoeg benadrukken dat deze advertenties absoluut niet thuishoren op Facebook en dat we ze verwijderen als we ze vinden. We nemen dit zeer serieus en stellen daarom ook begin december ons meldformulier voor nepadvertenties beschikbaar in Nederland.”

