In The Outer Worlds kun je bloedvergieten vermijden

De verstokte gamer zal moeite hebben om bij het spelen van The Outer Worlds, de nieuwe role-playing game (RPG) van studio Obsidian, niet elke vijf minuten aan Obsidians fantastische Fallout: New Vegas (2010) te denken. Net zoals in die game draait het in The Outer Worlds om keuzevrijheid: elke verhaallijn valt op minstens drie manieren te voltooien, en je kunt bijna altijd menselijk bloedvergieten vermijden – met sluipen, of met liegen en bedriegen.

The Outer Worlds werpt zich op als een satire op het kapitalisme, in een ver sterrenstelsel dat volledig is gekoloniseerd door multinationals. Je speelt een kolonist die na vele jaren wordt wakker gemaakt door een gekke wetenschapper die wil dat je in opstand komt tegen het Bestuur. Doe je dat? Dat is aan jou.

Deze game heeft zeker charme. Hoogtepunt is het moment dat je één van je crewleden moet helpen terwijl zij worstelt met haar gevoelens voor een andere vrouw: ze houdt niet van seks, maar wel van háár.

Toch blijft dit spel te vaak aan de oppervlakte. Soms blijkt de keuzevrijheid beperkt – probeer je een gebouw binnen te sluipen, dan mis je al snel alle klim-, verstop- en afleidingsmogelijkheden van een sluipspel als Dishonored. Het verhaal suist voorbij, en de personages krijgen niet genoeg tijd om veel binding bij je op te roepen. Jammer, want The Outer Worlds biedt verder een warm bad voor liefhebbers van de keuze-RPG.

Game The Outer Worlds Obsidian, Private Division ●●●●●