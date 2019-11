Cel en tbs voor man die hardlopers neerstak in Noord-Holland

De 24-jarige René V. uit Julianadorp is veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging omdat hij in Noord-Holland vanuit een rijdende auto vijf vrouwen heeft aangevallen. Hij gebruikte hierbij in de meeste gevallen een mes. Dat heeft de rechtbank in Noord-Holland maandag bepaald. De vrouwen werden op rustige landweggetjes aangevallen terwijl ze aan het hardlopen waren of op de fiets zaten. De man is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard.

De aanvallen vonden plaats tussen vorig jaar november en januari van afgelopen jaar in de buurt van Castricum, Egmond-Binnen en Barsingerhorn. Vier van de vrouwen raakten gewond omdat de man ze met een mes aanviel. Hij stak ze op borsthoogte of in hun bovenarm. Een van hen raakte hierbij levensgevaarlijk gewond. Een vijfde vrouw heeft hij gestompt terwijl hij met zijn auto langsreed.

Ook heeft V. in deze periode vijf andere vrouwen telefonisch bedreigd met verkrachting. Een zesde vrouw heeft hij telefonisch gestalkt. De rechtbank acht de man schuldig aan vier pogingen tot moord, een mishandeling, meerdere bedreigingen met verkrachting en stalking. Als gevolg van de aanvallen riepen vier gemeenten in december hun inwoners op voortaan alleen nog in groepjes te gaan hardlopen.

V. bekende in april dat hij de vrouwen niet neerstak om ze te vermoorden, maar dat hij er „opgewonden” van raakte. Ook zei hij er een „kick” van te krijgen. Tijdens de zitting heeft hij spijt betuigd. De 24-jarige V. was tijdens de aanvallen al onder behandeling bij een psycholoog in het kader van de bedreigings- en stalkingszaak. Tijdens de behandelingen heeft hij de aanvallen niet genoemd.