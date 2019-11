Boliviaanse president treedt af na wekenlange demonstraties

De Boliviaanse president Evo Morales heeft zondagavond op televisie zijn aftreden aangekondigd. Dat meldde persbureau AFP. Morales’ beslissing volgt op weken van onrust en protesten in het Zuid-Amerikaanse land, nadat hij bij de eerste verkiezingsronde vorige maand de overwinning claimde. De Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) sprak van een „duidelijke manipulatie” van de resultaten.

Dit weekeinde schaarde de politie zich aan de kant van de demonstranten en ging ze samen met betogers de straat op. Agenten lieten zaterdag demonstranten toe tot het presidentiële paleis, waar Morales toen niet aanwezig was.

Zondagmiddag (Nederlandse tijd) gaf de president gehoor aan een oproep van de OAS om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Maar de druk nam toe toen vervolgens de hoogste militair, generaal Kaliman, toch om zijn aftreden vroeg om de stabiliteit in het land te waarborgen. Ministers stapten op. Daarop zag Morales zich genoodzaakt zijn vertrek bekend te maken.

Morales was bijna veertien jaar president van het Zuid-Amerikaanse land. De voormalige cocaboer uit de Andes werd als eerste inheemse leider president. Onder hem groeide de economie in Bolivia, een van de armste landen van Latijns-Amerika, gemiddeld 5 procent per jaar. Inkomsten uit de door Morales genationaliseerde gasvelden en uit export van onder meer soja gingen naar sociale projecten voor de arme indiaanse bevolking. Daardoor nam de ergste armoede in Bolivia met ruim 40 procent af.

De laatste jaren kwam Morales juist meer tegemoet aan de rijke zakenelite en stimuleerde hij een aantal maatregelen ten nadele van zijn achterban. Ook ontpopte hij zich steeds meer tot autoritair leider, die het met de democratische waarden niet zo nauw nam.

Luis Fernando Camacho, een van Morales’ grootste critici en de man die zich opstelt als de nieuwe oppositieleider zei nog het vertrek van de president: „Morales had zich helemaal niet verkiesbaar mogen stellen, maar een dictator wil niet van zijn troon gestoten worden”. Camacho doelde op het referendum van 2016, waarin de bevolking Morales’ verzoek afwees om voor een vierde termijn te mogen gaan. De president – sinds 2006 aan de macht – legde die uitslag naast zich neer. Hij stapte naar het Hooggerechtshof waar hij de rechters op zijn hand heeft en kreeg via hen alsnog toestemming zich kandidaat te stellen.

Wanneer nieuwe verkiezingen gehouden zullen worden is nog onbekend.

