Beleggen in Saudi Aramco? Beter van niet

Saudi Aramco, het staatsoliebedrijf van Saoedi-Arabië, gaat naar de beurs. Voor het land zelf moet de beursgang kapitaal vrijmaken om een modernisering te financieren. Olie zal eens opraken, en de klimaatverandering is voor de rest van de wereld een krachtige impuls om ruim daarvoor al op een minder vervuilende energievoorziening over te gaan.

Of een beursgang van Aramco Saoedi-Arabië veel gaat helpen bij die overgang is de vraag. Het bedrijf is het omvangrijkste ter wereld, de beursgang belooft de grootste ooit te worden. Maar de ambities zijn inmiddels flink teruggeschroefd. Kroonprins Mohammed bin Salman, die in de praktijk het land bestuurt, sprak eerder over een geschatte beurswaarde van 2.000 miljard dollar (1.800 miljard euro), waarvan 5 procent zou worden verkocht. Inmiddels lijkt de geschatte waarde van het bedrijf kleiner, en ook het verkochte deel kan veel lager uitvallen. De notering blijft vooralsnog beperkt tot de Tadawul, de beurs van Saoedi-Arabië zelf. Geen Wall Street, geen City, geen Tokio, dus.

Zo lijkt de beursgang van Aramco minder groots en meeslepend te worden dan in Riad werd gehoopt. Dat laat onverlet dat grote beleggers, ook Nederlandse, straks voor de keus komen te staan om mee te doen of niet. Denk aan de grote pensioenfondsen of levensverzekeraars. Steeds meer investeerders onderschrijven de zogenoemde ESG-criteria, die gaan over klimaat en milieu, sociale overwegingen en behoorlijk bestuur. En steeds meer deelnemers, bijvoorbeeld aan pensioenregelingen, vragen daar ook om.

Nu moet elke beleggingsinstelling zelf weten waarin wordt belegd. Maar het is moeilijk te zien hoe een belegging in Aramco aan zulke eisen kan voldoen. Olie is in deze context sowieso al een zeer omstreden beleggingscategorie. Beleggingen die meer sturen op het klimaat kunnen ertoe bijdragen dat de kapitaalkosten van bedrijven die zich bezighouden met fossiele brandstoffen relatief stijgen, terwijl die van bedrijven in de alternatieve energie dalen.

Los van klimaatoverwegingen is Saoedi-Arabië een autocratie waar vrouwen, ondanks recente cosmetische verbeteringen, nog steeds ernstig worden onderdrukt. Het land is betrokken bij de export van een intolerante versie van de islam. Het is partij in een wrede en langdurige burgeroorlog in het buurland Jemen. Persvrijheid is ver te zoeken, en vorig jaar nog werd de journalist Jamal Khashoggi vermoord in het Saoedische consulaat in Istanbul.

Afgezien van sociale en politieke bezwaren is het ook maar de vraag in hoeverre beleggers straks inzicht krijgen, laat staan invloed kunnen uitoefenen, op het reilen en zeilen van Aramco. Minstens 95 procent van de aandelen blijft, direct of indirect bij de Saoedische staat. En nog in september legden aanslagen de belangrijkste olie-installaties van Aramco voor de helft lam.

De Saoedische beurs, en straks dus ook Aramco, is opgenomen in de toonaangevende MSCI-aandelenindices, waartegen beleggingsprestaties vaak worden afgemeten. Veel beleggingen worden uitbesteed aan professionele partijen. Zo kunnen aandelen Aramco ongemerkt een portefeuille in sluipen.

Dat betekent niet dat Aramco onvermijdelijk is. Voor alles is een oplossing. Een belegger in Aramco wordt een sponsor van het Saoedische beleid. Het zou beter zijn daarvan af te zien. Wellicht zit Saoedi-Arabië niet te wachten op opgeheven vingertjes uit Nederland. Maar Nederlandse beleggingsportefeuilles kunnen ook heel goed zonder aandelen Aramco.

