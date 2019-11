Atoomagentschap VN vindt uraniumdeeltjes op ‘onvermelde locatie’ Iran

Op een eerder „onvermelde locatie” in Iran hebben internationale waarnemers „natuurlijke uraniumdeeltjes” aangetroffen. Dat schrijft het VN-atoomagentschap IAEA in een maandag gepubliceerd rapport, dat in handen is van internationale persbureaus. Daarin werd ook bevestigd dat Iran meerdere afspraken uit het atoomakkoord aan het schenden is, zoals Teheran de afgelopen maanden herhaaldelijk heeft aangekondigd.

Lees ook: Het langzame sterven van een internationaal akkoord

De precieze plek waar de uraniumdeeltjes werden aangetroffen, werd niet bekendgemaakt. Mogelijk gaat het om een locatie vlakbij de hoofdstad Teheran in de regio Turquzabad. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft herhaaldelijk gezegd dat dit een „geheime nucleaire opslagplaats” zou zijn. Iran heeft maandag nog niet gereageerd op de conclusies van het IAEA. De islamitische republiek heeft tot nu toe altijd volgehouden dat de betreffende locatie een fabriek was om tapijten te reinigen.

De IAEA stelde ook vast dat Iran weer uranium verrijkt in zijn ondergrondse faciliteit Fordo, in strijd met het nucleaire akkoord uit 2015. Sinds president Trump besloot dat de VS uit het atoomverdrag stappen omdat Teheran zich niet aan de afspraken zou houden, voert Iran zijn nucleaire programma langzaam verder op. Drie andere ondertekenaars van het akkoord - Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland - zeiden maandag „extreem bezorgd” te zijn over de beslissing.