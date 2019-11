Atletiekcoach Salazar in hoger beroep tegen dopingschorsing

Alberto Salazar, de atletiekcoach van onder meer Sifan Hassan, vecht zijn dopingschorsing aan bij het internationale sporttribunaal CAS. De sportinstantie heeft maandag bekendgemaakt dat Salazar samen met de arts Jeffrey Brown, die hij als consultant inhuurde, beroep heeft aangetekend tegen hun vierjarige schorsing. Naar verwachting zal het nog enige maanden duren voordat de zaak voorkomt.

Salazar werd samen met Brown geschorst door het Amerikaanse antidopingagentschap Usada vanwege hun rol in een Amerikaanse dopingzaak. Als hoofdcoach van het Nike Oregon Project (NOP), een trainingskamp voor Amerikaanse duursporters, maakte Salazar zich schuldig aan het „organiseren en faciliteren van verboden dopinggedrag”. Dat concludeerde het antidopingagentschap in oktober na een onderzoek van vier jaar. De atletiekcoach smokkelde prestatieverhogende testosteron en knoeide met de dopingtests van NOP-atleten.

Het CAS liet weten dat Salazar en Brown nog enige tijd nodig hebben om al het bewijsmateriaal te verzamelen. Het is onwaarschijnlijk dat de zaak voor maart volgend jaar voorkomt, aldus het sporttribunaal. Salazar was ook de coach van de Ethiopisch-Nederlandse topatlete Sifan Hassan. Zij werd niet genoemd in het onderzoek van het Amerikaanse antidopingagentschap.

Schandaal

Partner in crime was endocrinoloog Jeffrey Brown, concludeerde Usada. Brown was als consultant verbonden aan het NOP en voorzag Salazar van medische inbreng. Hij werd ook voor vier jaar geschorst. Salazar zei in oktober „geschokt” te zijn door de uitspraak van Usada. Het NOP heeft „doping nooit getolereerd”, liet hij weten. Naar aanleiding van het dopingschandaal trok Nike de stekker uit het NOP.

Vorige week kondigde wereldantidopingorganisatie WADA aan alle atleten die hebben getraind bij Salazar te onderzoeken. Hassan heeft altijd gezegd niets met het dopinggebruik te maken te hebben. „Ik heb nooit iets fouts genomen, mij is nooit iets aangeboden en ik heb nooit iets verdachts gezien.”