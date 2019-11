Vroeger spaarden wij aluminium melkflesdopjes „voor de missie”. Daarom verzamel ik nog altijd aluminiumdeeltjes uit mijn afval. Na een jaar netjes scheiden, stort ik een paar kilo aluminium in de aluminiumafvalbak bij de milieustraat. De mevrouw die daar controleert haalt de door mij met aluminium afgevulde en afgedichte (aluminium) ‘blikjes’ er weer uit. „Da’s blik meneer”, zegt ze en gooit ze in de ijzerafvalbak. „Nee mevrouw, dat is allemaal aluminium”, zeg ik ietwat geïrriteerd, „deze ‘blikjes’ zijn van aluminium. Houdt u er maar een magneet bij”, probeer ik nog. Zij, tegen een collega: „Die man stort rommel in de aluminiumbak.”

Zo wordt het nooit wat met recyclen, als zelfs de milieustraat er geen weg mee weet.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 11 november 2019