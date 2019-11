Actrice Paula Sleyp (88) uit ‘Sesamstraat’ overleden

De Vlaamse actrice Paula Sleyp, bekend als ‘Oma Paula’ uit Sesamstraat, is op 88-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Belgische zender VRT maandag. Sleyp leed al enkele jaren aan gezondheidsproblemen.

Van 1982 tot 2010 was ze te zien in de Nederlandstalige versie van Sesamstraat, waar ze vaak aan de keukentafel in gesprek ging met Tommie en Ieniemienie. Sleyp begon met acteren in de jaren zestig. Ze werd toen in Vlaanderen bekend door haar rol als roddeltante Liza in de serie Kapitein Zeppos. Sleyp, die in 1931 in Mechelen geboren werd, stopte vanwege haar gezondheidsproblemen in 2010 met acteren.

De actrice was getrouwd met de in 2001 overleden Bob Dillen. Hij was acteur, regisseur en technisch directeur van het Koninklijk Jeugdtheater Antwerpen.