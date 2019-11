Van der Poel verovert derde opeenvolgende EK-titel veldrijden

Mathieu van der Poel is voor de derde keer op rij Europees kampioen veldrijden geworden. In het Italiaanse Silvelle bleef hij zondag de Belg Eli Iserbyt net voor. Het was het tweede Nederlandse succes van de dag: eerder op de middag veroverde Yara Kastelijn al de Europese titel bij de vrouwen.

Op weg naar zijn titel had Van der Poel het niet makkelijk. Hij slaagde er op de 2,9 kilometer lange omloop in Noord-Italië pas laat in de concurrentie af te schudden. In de laatste ronde reed de 24-jarige Nederlander weg bij Iserbyt en diens landgenoot Laurens Sweeck. Die laatste pakte het brons. „Ik ben blij met de trui, maar makkelijk was het niet”, aldus Van der Poel na afloop van de wedstrijd.

Van der Poel werd voorafgaand aan de race gezien als de grootste kanshebber. Hij won vorig jaar vrijwel alles wat er te winnen viel in het veldrijden en sloot het seizoen af met 32 zeges en de wereldtitel. Ook op de weg behaalde hij de afgelopen maanden grote successen. Van der Poel won de Amstel Gold Race, Dwars door Vlaanderen en de Brabantse Pijl.

Kastelijn (22) won haar titel zondag met overmacht. In de eerste ronde kwam ze al alleen op kop te rijden. Uiteindelijk hield ze aan de finish twaalf seconden over op de nummer twee, Eva Lechner uit Italië. De Nederlandse Europees kampioene van vorig jaar, Annemarie Worst, finishte als derde. Van tevoren was Kastelijn geen topfavoriet voor de overwinning. Ze brak pas dit seizoen door in het veldrijden.