Twee miljoen mensen in India en Bangladesh geëvacueerd om orkaan

Meer dan twee miljoen mensen zijn geëvacueerd nadat orkaan Bulbul in de nacht van zaterdag op zondag aan land is gekomen in India en Bangladesh. Dat meldt persbureau Reuters. Twee mensen zijn volgens lokale media al omgekomen door de orkaan. Mogelijk loopt het dodenaantal nog verder op. Het is nog niet bekend hoe groot de schade is.

Volgens de autoriteiten in Bangladesh zijn de geëvacueerde mensen ondergebracht in ruim 5.500 schuilplaatsen. Verschillende havens en vliegvelden zijn gesloten. Alle vluchten van en naar het vliegveld van Chittagong, de tweede stad van Bangladesh, zijn gecanceld. Dat geldt ook voor alle vluchten van en naar miljoenenstad Calcutta, de hoofdstad van de Indiase deelstaat West-Bengalen.

De orkaan, die windsnelheden heeft bereikt tussen de 100 en 120 kilometer per uur (met windstoten van soms wel 150 kilometer per uur), kwam zondagnacht aan land ter hoogte van het West-Bengaalse eiland Sagar. Van daaruit raasde de orkaan verder over de kust van Bangladesh. Sommige laaggelegen gebieden langs de kust zijn overstroomd. De verwachting is dat de orkaan naar het noorden trekt en dan langzaam afzwakt.