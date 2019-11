President Morales schrijft nieuwe verkiezingen uit in Bolivia

De Boliviaanse president Evo Morales heeft zondag nieuwe verkiezingen aangekondigd. Bij de vorige stembusgang riep hij zichzelf uit als winnaar, maar die overwinning werd door de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) zondag „statistisch onmogelijk” genoemd. De waakhond die vorige maand met waarnemers aanwezig was bij de verkiezingen in Bolivia riep Morales op om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Wanneer die plaats zullen vinden is nog niet bekend.

„Ik heb besloten om de leden van de kiescommissie te vervangen en nieuwe verkiezingen te organiseren”, zei Morales zondag in zijn paleis in de Boliviaanse hoofdstad La Paz. Het is daar net als op veel andere plekken in het land al weken onrustig. Aanhangers van Morales’ belangrijkste rivaal Carlos Mesa gaan bijna dagelijks de straat op om te protesteren tegen de verkiezingsuitslag. Die leek lang in het voordeel van Mesa uit te vallen. De kiesraad stopte tijdens de uitslagenavond op een goed moment uren lang met uitslagen door geven. Bijna een etmaal later was het plots Morales die als winnaar werd aangewezen.

Maandag wordt door Luis Fernando Camacho, die Mesa voorbij lijkt te streven als grootste uitdager van de president, een mars richting het presidentieel paleis georganiseerd. Zaterdag kregen demonstranten daar al ruim baan van muitende politieagenten.

Dat was een duidelijk andere houding dan de Boliviaanse ordetroepen er de afgelopen weken op nahielden, toen er regelmatig met traangas en waterkanonnen werd geschoten. Morales verdedigde dat optreden zondag. „Het is mijn verplichting om de vrede in Bolivia te waarborgen.”

Nu het al weken onrustig is na de omstreden ‘herverkiezing’ van de linkse president Evo Morals, komt een jonge advocaat bovendrijven als nieuwe oppositieleider.