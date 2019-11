Politie arresteert 70 rondreizende criminelen tijdens landelijke actie

Politieagenten hebben afgelopen week zeventig arrestaties verricht tijdens een landelijke actie tegen zogenoemd mobiel banditisme. Dat heeft de politie zondag laten weten. Agenten controleerden van dinsdag tot en met vrijdag extra intensief op rondreizende criminele bendes uit het buitenland die zich schuldig maken aan zaken als winkeldiefstal, inbraken en oplichting. Sinds een half jaar eist justitie zwaardere straffen tegen leden van dergelijke bendes.

Ongeveer de helft van de arrestaties deed de politie tijdens speciale verkeerscontroles, waarbij verdachte auto’s aan de kant werden gezet. Daarnaast konden alle Nederlandse agenten een speciale helpdesk in Driebergen raadplegen wanneer ze iemand aanhielden. De helpdesk controleerde of een arrestant bekend stond als lid van een mobiele bende. Daardoor bleken nog eens 35 aangehouden verdachten vermoedelijk een mobiele misdadiger te zijn, aldus de politie.

Onder de arrestanten zijn bijvoorbeeld vier Georgiërs, die dinsdag in Venlo werd opgepakt omdat ze daar in het casino vals hadden gespeeld. De mannen tilden de afdekplaat van een roulette-automaat op en legden het balletje in het winnende vakje. Nadat zij waren betrapt door personeel en overgedragen aan de politie, bleek na controle door de helpdesk dat zij hun truc ook in andere Europese landen hadden uitgevoerd. Vrijdag werd duidelijk dat ze nog zeker twee weken vast blijven zitten.

‘Aanzienlijke economische schade’

De politie organiseert elk half jaar een actie tegen mobiel banditisme, in samenwerking met politiekorpsen in andere Europese landen. Ook de rest van het jaar zit de politie overigens achter mobiele criminelen aan – tijdens de actieweken wordt alleen meer mankracht vrijgemaakt. De speciale helpdesk in Driebergen was afgelopen week voor het eerst beschikbaar. Volgens een woordvoerder van de politie is er onvoldoende capaciteit om een dergelijke helpdesk permanent in te stellen, maar wordt er wel „gekeken naar een vervolg”.

Verdachten van mobiel banditisme, volgens de politiewoordvoerder meestal afkomstig uit Zuid-Oost-Europa, kunnen als het aan het Openbaar Ministerie ligt altijd rekenen op een onvoorwaardelijke celstraf. Hun misdaden hebben „grote gevolgen voor de slachtoffers” en richten „aanzienlijke economische schade” aan, zei justitie afgelopen voorjaar.

Rondreizende bendes houden zich naast inbraken en oplichting bezig met misdrijven als het skimmen van pinpassen, zakkenrollen en ladingdiefstallen uit vrachtwagens. In dat laatste geval slaan ze soms zelfs al rijdend op de snelweg hun slag, al is dat volgens de politie de laatste maanden niet voorgekomen in Nederland. De bendes blijven vaak maar kort in een land en trekken dan weer verder de grens over.