Ondanks de crisis bij PSV blijft Mark van Bommel strijdbaar

Als een topclub niet meer wint, ontstaat er onrust. Als nederlagen aanhouden, volgt er crisis. Als dat woord eenmaal is gevallen, staat hij er alleen voor: de trainer.

Toch zei Mark van Bommel zondag: „Ik stap echt niet op.”

Het was drie kwartier na de uitwedstrijd bij Willem II en wie had gedacht dat de trainer van PSV er doorheen zat, kwam bedrogen uit. Heel even misschien – toen hij zich na de 2-1 naar de kleedkamer haastte, weg van alles en iedereen die zijn teleurstelling hoopte te zien. Maar nadat hij eenmaal het woord had genomen, voor de camera’s en de journalisten in de zaal, oogde Van Bommel juist strijdbaar en zei hij dat hij wel degelijk perspectief ziet om PSV weer op gang te krijgen.

Alsof hij, de middenvelder die op het veld geen duel uit de weg ging, zou weglopen voor de ongrijpbare, moeilijke uitdagingen die het trainersvak met zich kunnen meebrengen. „Dit is ook nieuw voor mij, ik moet hier ook mee leren omgaan. Het zit gewoon niet mee.”

In Tilburg was het zondagmiddag 35 dagen geleden dat zijn ploeg voor het laatst had gewonnen. 4-1 werd het toen, thuis tegen VVV. Sindsdien verloor PSV in de competitie van FC Utrecht (3-0), AZ (0-4) en speelde het gelijk bij Sparta (2-2). Aan de dubbele ontmoeting met LASK Linz in de groepsfase van de Europa League werd slechts een punt overgehouden. Na de 0-0 in eigen stadion volgde donderdag een afgang in Oostenrijk: 4-1, tot ergernis van de aanhang.

Maar juist nu heeft de club hun steun nodig, benadrukt directeur Toon Gerbrands een dag later op sociale media. Zondagochtend twittert de club een leuze uit het clublied. „En komen er tijden. Van veel tegenslag. Dan zullen wij tonen. Wat vriendschap vermag.”

Zoet slachtoffer

Toch heeft de nederlaag al een slachtoffer geëist. Terwijl doelman Jeroen Zoet vóór het Europa League-duel nog werd geselecteerd door bondscoach Ronald Koeman, besloot Van Bommel hem na de nederlaag te passeren voor het duel bij Willem II.

De spelers van PSV druipen af na het verlies bij Willem II. Foto Olaf Kraak/ANP

Zoet reist zondag wel mee naar Tilburg, maar verblijft na de warming-up niet meer bij zijn medespelers. Van Bommel heeft het gevoel dat de camera’s continu op hem gericht zullen zijn en wil dat de doelman besparen. De tweede helft zit Zoet zelfs in de spelersbus. „Hij wilde ook jullie ontlopen”, zei Van Bommel daarover tegen de pers. „En dit is allemaal mijn verantwoordelijkheid, hè.”

Zoet is de enige van de elf spelers die wordt geslachtofferd. De overige tien krijgen in Tilburg de kans zich te herpakken, om te laten zien dat de zorgen over PSV slechts van korte duur zullen zijn.

Die hoop is vergeefs. Zeven minuten na de aftrap moet ook Zoets vervanger Lars Unnerstall vissen, als Willem II de defensie van PSV eenvoudig uiteenrijt en Ché Nunnely zijn eerste doelpunt in de eredivisie kan maken. De elf van PSV ogen aangeslagen. Je ziet ze denken: wordt het weer zó’n middag?

Ja, inderdaad. Dat wordt het. En vanuit een tuinstoel naast de dug-out ziet Mark van Bommel het gebeuren. Op het veld had hij nu misschien wel een opponent doorgezaagd om de boel op scherp te zetten, maar aan zulke reflexen heeft hij als trainer niets. Nu merkt hij vooral hoe zeer hij zijn twee beste spelers mist, Steven Bergwijn en Donyell Malen. „Alsof je bij Barcelona Messi en Suárez weghaalt”, zou hij later zeggen.

Afwezige spitsen

Nu voert de trainer hun afwezigheid wel aan als excuus. Voorheen liet hij juist merken dat PSV het ook zonder de snelle aanvallers moet kunnen. Doorgaans horen topclubs bij twee afwezige spitsen niet te gaan zwalken, maar PSV doet dat wel. Is dit echt de grootste concurrent van Ajax in de titelstrijd? Middenvelder Erick Gutiérrez speelt de bal zelden vooruit, de nieuwe aanvaller Armindo Tué Na Bangna, alias Bruma, creëert geen gevaar en de Japanner Ritsu Doan pielt en pingelt zonder de tegenstander pijn te doen.

Mohamed Ihattaren van PSV treurt na het verlies in Tilburg. Foto Olaf Kraak/ANP

Zonder Malen en Bergwijn lijkt het lot van Van Bommel volledig afhankelijk van de linkervoet van de zeventienjarige Mo Ihattaren. De spelmaker is een van de grootste talenten in Nederland, maar ook hij kan het in zijn eentje niet. Eindeloos vraagt hij de bal. Maar grote kansen volgen niet.

Na de 2-0 voor Willem II, wederom gemaakt door Nunnely, brengt Van Bommel nog wel reservespitsen Kostas Mitroglu en Gaston Pereiro in de ploeg. Beiden ogen vooral geagiteerd. Mitroglu gooit zijn handen meermaals in de lucht als medespelers hem niet inspelen. Pereiro pakt in no time een gele kaart uit frustratie, voordat hij PSV vlak voor tijd terugbrengt tot 2-1.

Elf punten achter Ajax

Wéér verliest PSV, en met elf punten achterstand op Ajax moet de club in de achtervolging met een elftal dat uiterst kwetsbaar is zonder zijn beste spelers. „Maar ik kan mijn spelers niks verwijten”, zegt Van Bommel na afloop. „De passie en strijdlust waren er. Dat is waar het allemaal mee begint. De technische uitvoering heeft ook wat vertrouwen nodig. Mijn beste twee spelers zijn er niet bij. Zij vormen een garantie voor doelpunten. Zonder hen is het vertrouwen ook een beetje weg.”

Zijn spelers hebben zich dan al met hun handen omhoog verontschuldigd bij de meegereisde supporters, zoals topteams dat na onverwachte nederlagen doen. Reactie van de fans: „Schaam je kapot.”

Anders dan zijn spelers leek Van Bommel zich niet te schamen. In het ijzige gelaat viel geen spoortje van kwetsbaarheid te bekennen. Als hij al onzeker is over zijn nabije toekomst, dan was het niet te zien. Juist trainers horen zich te allen tijde groot te houden. Ook als ze dansen op een vulkaan.