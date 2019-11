Iran: groot olieveld met zeker 53 miljard vaten ontdekt

Iraanse wetenschappers hebben een veld ontdekt met tenminste 53 miljard vaten ruwen olie onder de grond. Dat heeft president Hassan Rohani zondagochtend gezegd in een toespraak die via staatspersbureau IRNA is verspreid. Het veld, waarvan het bestaan nog niet internationaal is geverifieerd, zou het op één na grootste van Iran zijn.

Met de vondst is het totale aantal reserves van Iran met een derde toegenomen. Er zat voor zover nu bekend voor 150 miljard vaten aan ruwe olie in de bodem. Het meeste daarvan wordt gewonnen in de regio Khuzestan aan de Perzische Golf. Daar vonden onderzoekers ook het nieuwe veld. Volgens het Iraanse persbureau Tasnim is het veld 2.400 vierkante kilometer groot en zit de meeste olie op ongeveer 80 meter diepte.

Eigenlijk weet iedereen het, maar niemand durft het hardop te zeggen: de wereld is getuige van de doodsstrijd van een bijzonder internationaal akkoord.

Atoomdeal

De vondst komt voor Iran niet ongelegen. De economie piept en kraakt onder het juk van internationale sancties, die voornamelijk vanuit de hoek van aartsvijanden Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten worden opgelegd. Dat laatste land trok zich twee jaar geleden terug uit een internationaal akkoord over Iran’s nucleaire activiteit omdat het Iran ervan verdenkt een atoomwapen te bouwen. In september dreigde Washington elk land dat nog Iraanse olie zou kopen met sancties.

Rohani zondag: „Ik zeg nu tegen Washington; terwijl jullie sancties legden op de aanschaf van onze olie, vonden Iraanse wetenschappers 53 miljard nieuwe vaten.” De spanning tussen Iran, de VS en landen in de golfregio is al maanden om te snijden. Er waren de afgelopen maanden ontploffingen aan boord van verschillende olietankers in de Golfregio. Ook waren er aanslagen op Saoedische raffinaderijen en er is een Amerikaanse drone uit de lucht geschoten.

Ondertussen voert Teheran op verschillende manier stapsgewijs de productie van verrijkt uranium weer op. Deze week kondigde het land aan centrifuges weer te injecteren met uraniumgas. Dat is volgens het atoomakkoord uit 2015 - dat door onder meer de Europese Unie nog altijd wordt geratificeerd - verboden.